ATP reporta alza de 4 % en reservas: ¿Se recuperará el interior tras el sismo?

La actividad turística en Panamá registró un modesto repunte durante estos primeros días de las festividades patrias de noviembre, en un escenario aún marcado por el impacto del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en el país.

De acuerdo con balances de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la ocupación hotelera en la ciudad capital experimentó un incremento del 4 % en las reservas, mientras que la reactivación en las provincias centrales y zonas costeras avanzó a un ritmo más lento que el proyectado inicialmente por las autoridades.

Durante su participación en los actos protocolares del 5 de Noviembre en la ciudad de Colón —fecha en que la provincia consolidó la separación de Panamá de Colombia en 1903—, la administradora general de la ATP, Gloria De León, abordó la coyuntura del sector ante las cámaras de TVN Noticias. La funcionaria sostuvo que el balance general resulta “positivo dentro de todo” el contexto adverso generado por el evento sísmico.