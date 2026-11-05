ATP reporta alza de 4 % en reservas: ¿Se recuperará el interior tras el sismo?

La actividad turística en Panamá registró un modesto repunte durante estos primeros días de las festividades patrias de noviembre, en un escenario aún marcado por el impacto del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en el país.
De acuerdo con balances de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la ocupación hotelera en la ciudad capital experimentó un incremento del 4 % en las reservas, mientras que la reactivación en las provincias centrales y zonas costeras avanzó a un ritmo más lento que el proyectado inicialmente por las autoridades.
Durante su participación en los actos protocolares del 5 de Noviembre en la ciudad de Colón —fecha en que la provincia consolidó la separación de Panamá de Colombia en 1903—, la administradora general de la ATP, Gloria De León, abordó la coyuntura del sector ante las cámaras de TVN Noticias. La funcionaria sostuvo que el balance general resulta “positivo dentro de todo” el contexto adverso generado por el evento sísmico.
Al referirse a destinos puntuales del interior del país, como Santa Catalina en la provincia de Veraguas, De León destacó: “Nosotros recibimos imágenes de Santa Catalina donde los restaurantes tenían ocupación y gente consumiendo, y eso es importante; significa que el destino se está activando poco a poco”.
Sobre el desplazamiento interno de visitantes, la titular de la ATP admitió que “el interior se movió, obviamente, a la velocidad que pensábamos que se iba a mover”, mientras que en la región metropolitana reiteró que “las reservas subieron a un 4 %”.
Respecto a la estrategia institucional para el cierre de año, afirmó: “Nos mantenemos posicionando a Panamá y trayendo más congresos y convenciones. De aquí a diciembre tenemos más de 50 eventos que se necesitan realizar”. Añadió además que este fin de semana inicia un encuentro corporativo al que acudirán “más de 1.200 personas al Panama Convention Center, así es que ahí seguimos posicionando a Panamá y atrayendo más turistas”.
Con esta apuesta estratégica por el turismo de reuniones y eventos masivos en la capital, la ATP busca amortiguar el impacto económico tras la emergencia de octubre. Sin embargo, el sector hotelero y de servicios en el interior del país permanece a la espera de un mayor flujo de visitantes locales e internacionales que permita acelerar la recuperación de la economía regional antes de finalizar el año fiscal.
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