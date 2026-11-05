Santiago Peña renuncia al cargo como presidente de Paraguay tras quiebra de Ueno Bank

El presidente de Santiago Peña anunció este jueves su renuncia al cargo de presidente de Paraguay mediante un mensaje dirigido a la nación, en el que afirmó que tomó la decisión para preservar la estabilidad del país y proteger sus instituciones democráticas tras la quiebra de Ueno Bank. En una declaración difundida a través de sus redes sociales, Peña calificó el momento como “uno de los más difíciles” de su vida y aseguró que antepone los intereses de la República a cualquier consideración personal. “Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, expresó. La renuncia llega en un momento en que la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank ha escalado rápidamente de un problema financiero a una controversia política de alcance nacional en Paraguay. La medida adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectar graves problemas de solvencia en la entidad, ha dejado a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y ha desencadenado protestas ciudadanas, cuestionamientos a las autoridades y un pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña. La decisión implicó la suspensión de todas las operaciones de la entidad, afectando a cerca de 2,9 millones de clientes en un país con poco más de seis millones de habitantes.

El mandatario sostuvo que su salida del cargo busca contribuir a la paz social en medio de la incertidumbre generada por la crisis financiera que afecta al país tras la quiebra de Ueno Bank, una situación que ha provocado preocupación entre miles de depositantes y fuertes cuestionamientos a la gestión gubernamental. Según Peña, la decisión fue adoptada con “absoluto respeto” a la Constitución Nacional y a los mecanismos democráticos establecidos en Paraguay. Además, reiteró que ninguna posición política puede estar por encima del bienestar de la nación. “Estoy convencido de que ningún cargo está por encima del bienestar del Paraguay”, subrayó. Sin embargo, varios diputados del Congreso y dirigentes opositores comenzaron a impulsar la posibilidad de un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, argumentando un supuesto mal desempeño de funciones y cuestionando la supervisión ejercida sobre el sistema financiero. De acuerdo con reportes de medios regionales, dirigentes opositores sostienen que la magnitud del colapso bancario justifica una investigación política de alto nivel.

Durante su mensaje, el ahora exmandatario también pidió disculpas a la ciudadanía y reconoció la confianza que los paraguayos depositaron en su administración. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado, porque nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, manifestó. Peña indicó que su principal preocupación en estos momentos son los ciudadanos que confiaron sus ahorros al sistema financiero nacional. En ese sentido, destacó que detrás de cada depósito existen años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares que podrían verse afectados por la crisis. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, señaló.