Machado y Edmundo González presentan plan para celebrar elecciones en Venezuela en 2027

La líder opositora venezolana María Corina Machado y el dirigente Edmundo González Urrutia propusieron la realización de elecciones presidenciales en Venezuela durante 2027, como parte de una hoja de ruta para la transición política del país presentada en la llamada “Declaración de Madrid”, difundida con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana. En el documento, ambos dirigentes reiteran su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, al tiempo que expresan su respaldo a una transición institucional que permita restablecer el orden constitucional en Venezuela.

La declaración sostiene que, una vez sean designadas nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, un proceso previsto para finales de 2026, debería convocarse a elecciones presidenciales en un plazo de seis meses. De acuerdo con el texto, este cronograma acercaría los comicios al 24 de julio de 2027, fecha que coincide con el natalicio del Libertador Simón Bolívar y que, según los firmantes, ha sido sugerida por diversos aliados internacionales y sectores del movimiento ciudadano venezolano. “La fijación de la fecha electoral perfila un horizonte de esperanza para todo el país porque dota de certezas a la transición y permite que la cohesión social sin precedentes que hoy vive nuestra sociedad se materialice como pilar principal de este proceso”, señala la declaración.