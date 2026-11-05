Machado y Edmundo González presentan plan para celebrar elecciones en Venezuela en 2027

La líder opositora venezolana María Corina Machado y el dirigente Edmundo González Urrutia propusieron la realización de elecciones presidenciales en Venezuela durante 2027, como parte de una hoja de ruta para la transición política del país presentada en la llamada “Declaración de Madrid”, difundida con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.
En el documento, ambos dirigentes reiteran su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, al tiempo que expresan su respaldo a una transición institucional que permita restablecer el orden constitucional en Venezuela.
La declaración sostiene que, una vez sean designadas nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, un proceso previsto para finales de 2026, debería convocarse a elecciones presidenciales en un plazo de seis meses.
De acuerdo con el texto, este cronograma acercaría los comicios al 24 de julio de 2027, fecha que coincide con el natalicio del Libertador Simón Bolívar y que, según los firmantes, ha sido sugerida por diversos aliados internacionales y sectores del movimiento ciudadano venezolano.
“La fijación de la fecha electoral perfila un horizonte de esperanza para todo el país porque dota de certezas a la transición y permite que la cohesión social sin precedentes que hoy vive nuestra sociedad se materialice como pilar principal de este proceso”, señala la declaración.
Machado y González Urrutia argumentan que la estabilidad del futuro venezolano debe construirse sobre acuerdos nacionales que faciliten la reconstrucción institucional del país.
En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, los dirigentes también destacaron la importancia de fortalecer la cooperación regional, aunque advirtieron que los avances en áreas como la digitalización, la movilidad académica o la gestión de riesgos solo tendrán pleno sentido si están acompañados por el respeto a la libertad, la democracia y los derechos fundamentales.
Asimismo, criticaron la situación política de Venezuela, Cuba y Nicaragua, afirmando que los ciudadanos de esos países no están representados en este tipo de encuentros internacionales debido a las condiciones políticas internas.
La declaración concluye con un llamado a la comunidad iberoamericana a mantener su respaldo a los procesos democráticos en la región y proyecta como objetivo la celebración de la XXXII Cumbre Iberoamericana de 2030 en Caracas, “en una Venezuela libre, soberana y democrática”.
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