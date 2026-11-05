Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual en Londres

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual este jueves 5 de noviembre, durante un juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Reino Unido.

Brand, de 51 años, fue hallado culpable de violar en 2009 a una joven admiradora, a quien conoció después de uno de sus espectáculos en el oeste de Londres, de acuerdo a CNN. El jurado también lo declaró responsable de otros tres delitos de agresión sexual.

Tras conocerse los veredictos, el juez Joel Bennathan indicó que el caso estaba “muy bien preparado” y anunció que la sentencia será dictada el próximo lunes. Mientras tanto, el comediante quedó bajo custodia.

Según reportes de la agencia británica Press Association, el juez advirtió que, por la naturaleza de los delitos, la consecuencia sería “inevitablemente una pena de prisión considerable”.

Brand permaneció de pie en el banquillo de los acusados durante la lectura de los veredictos y cerró los ojos al escuchar que había sido declarado culpable de violación.