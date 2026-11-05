Quiebra de Ueno Bank desata una crisis financiera y política en Paraguay que pone presión sobre el gobierno de Santiago Peña

La crisis provocada por la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank ha escalado rápidamente de un problema financiero a una controversia política de alcance nacional en Paraguay. La medida adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectar graves problemas de solvencia en la entidad, ha dejado a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y ha desencadenado protestas ciudadanas, cuestionamientos a las autoridades y un pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña. Según informó la agencia EFE y diversos medios paraguayos, el Banco Central dispuso la resolución de Ueno Bank luego de determinar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación financiera. La decisión implicó la suspensión de todas las operaciones de la entidad, afectando a cerca de 2,9 millones de clientes en un país con poco más de seis millones de habitantes.

La situación generó alarma entre los ahorristas, quienes acudieron a las sucursales y participaron en manifestaciones para exigir información sobre el futuro de sus fondos. Las protestas se concentraron principalmente en Asunción y rápidamente adquirieron un componente político, con sectores opositores responsabilizando al Gobierno por la crisis y exigiendo sanciones para los responsables. El caso también llegó al Congreso paraguayo. Diputados y dirigentes opositores comenzaron a impulsar la posibilidad de un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, argumentando un supuesto mal desempeño de funciones y cuestionando la supervisión ejercida sobre el sistema financiero. De acuerdo con reportes de medios regionales, dirigentes opositores sostienen que la magnitud del colapso bancario justifica una investigación política de alto nivel.

Ante el creciente malestar ciudadano, el presidente Peña recurrió a sus redes sociales y a mensajes institucionales para intentar transmitir tranquilidad a la población. En un video difundido por la Presidencia y citado por ABC Color, el mandatario afirmó que es consciente de la preocupación generada por la situación y aseguró que la prioridad del Gobierno será proteger a los trabajadores, usuarios y ahorristas afectados por el cierre de la entidad financiera. “Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer”, expresó el mandatario, quien prometió respuestas “rápidas y responsables” frente a la emergencia. Como parte de las medidas anunciadas, Peña comunicó cambios en la conducción del Banco Central. El mandatario informó el envío al Congreso del pedido de acuerdo constitucional para designar a Pedro De Jesús Acosta como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, junto con otros nombramientos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de la institución ante la crisis. Según el jefe de Estado, los nuevos integrantes cuentan con experiencia en el manejo de situaciones complejas dentro del sistema financiero.