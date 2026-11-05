Mulino anuncia planes para Colón en medio de la celebración del 5 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que la restauración de la Iglesia de San Felipe de Portobelo podría estar lista para enero de 2027, cuando se prevé inaugurar el complejo histórico. Además, anunció que impulsará desde el próximo lunes el proyecto de ampliación de la Zona Libre de Colón.

Las declaraciones del mandatario se dieron este 5 de noviembre, durante su visita al Centro de Arte y Cultura de Colón, donde participó en las actividades conmemorativas de los 123 años de consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

Mulino manifestó su satisfacción por los avances en los trabajos de recuperación del patrimonio histórico de la provincia. Según explicó, tras conversar con la ministra de Cultura, existe la posibilidad de que en enero de 2027 se entregue el complejo de Portobelo, que incluye la iglesia de San Felipe.

El gobernante también mencionó los trabajos de recuperación de la Casa Wilcox, en la ciudad de Colón, como parte de los proyectos dirigidos a rescatar el patrimonio de la provincia.

En materia de desarrollo económico, Mulino anunció que impulsará la ampliación de la Zona Libre de Colón a partir del lunes 9 de noviembre. Indicó que ya sostuvo una reunión con la gerente de la zona franca y que mantiene conversaciones con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para obtener la carta de no objeción que permita avanzar con la iniciativa.

El presidente destacó que uno de los aspectos favorables del proyecto es que, según explicó, se financiará por sí solo y no requerirá nuevos aportes del Estado. Asimismo, lo calificó como un logro importante para el desarrollo económico de Colón.