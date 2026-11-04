Juez revoca orden de demoler edificio Belvedere mientras continúa batalla legal por Coco Parque

La batalla legal por el Coco Parque continúa. Luego que el juez Arnold Guerra, del Juzgado Octavo de Circuito Civil, revocara una orden de demolición del Municipio de Panamá firmada por el alcalde Mayer Mizrachi el 15 de diciembre de 2025, aún está pendiente conocer el fundamento de la sentencia y si hay habrá apelación. Además, se mantienen otras acciones legales por resolver.

El 27 de octubre se fijó la sentencia 175, publicada en el edicto 7475, concediendo el amparo de garantías constitucionales presentado por la Junta de Asamblea de Copropietarios del PH Belvedere contra la orden demolición 73-DL-2025, revocándola.

La orden de demolición del Municipio de Panamá se basa en el acuerdo 136 del Consejo Municipal del 13 de octubre de 2020, la cual introdujo una modificación en su artículo 96 estableciendo como falta insubsanable “ocupar de forma ilegal área de servidumbre o cualquier otro espacio público para uso habitacional o comercial, ya sea con objetos, vehículos o con estructura permanente o temporal. A la falta insubsanable se le ordenará su remoción o demolición total inmediata.

El acuerdo especifica que si se determina en un informe técnica que se trata de una falta insubsanable, “se ordenará la demolición de lo edificado, en el estado que se encuentre”.

La demolición sería ejecutada por la junta comunal del corregimiento dónde se encuentre la edificación y no se le iniciará ningún proceso administrativo sancionatorio por la edificación en servidumbre.

En este caso, se trata de un terreno en el corregimiento de San Francisco que da al mar cuya concesión venció en 2023. El edificio PH Belvedere se encuentra sobre parte del terreno y con su garita bloqueaba la entrada. El 15 de diciembre el Municipio de Panamá da la orden de demolición, y el 20 de abril de 2026 la representante de San Francisco, Serena Vamvas, va con orden demolición en mano y se cumple con la demolición de la garita.

El sitio genera atención pública, mientras la representante Vamvas explica inaugura el “Coco Parque” de 1.3 hectáreas de terreno, y adelanta planes para hacerle mejoras en el futuro.

Al entrar al terreno del Coco Parque, se puede observar que una parte del edificio Belvedere está marcada, ya que presuntamente fue construida dentro del terreno de concesión.

Es con este argumento que el municipio justifica la orden de demolición y la razón por la cual la Junta de Copropietarios introduce el amparo de garantías.

Además, falta por resolverse un segundo amparo de garantías que se encuentra en apelación y una advertencia de ilegalidad que fue presentada en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a reportes del medio digital Nexo.

Fuentes cercanas al caso comentaron a La Estrella de Panamá que el amparo de garantías no afecta al Coco Parque, calificándolo de “pataleo de ahogado”.