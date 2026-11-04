La noche electoral aún no ha terminado de contarse, pero su consecuencia política principal ya está definida: los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos. Las elecciones de medio término del 3 de noviembre dejaron al presidente Donald Trump frente a un Congreso que podrá frenar sus proyectos, examinar las decisiones de su administración y disputar el rumbo de sus últimos dos años en la Casa Blanca. Ante los resultados, Trump se dirigió a su cuenta de Truth Social: “¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, habríamos ganado por una victoria aplastante! Gracias por su atención a este asunto”, escribió. Sin embargo, tiempo después, felicitó a su contraparte: ““Mi mensaje es: felicidades a los demócratas, y espero trabajar con ustedes por el bien de nuestro país”. Al mediodía de este miércoles 4 de noviembre, todavía había contiendas sin adjudicar, entre ellas dos escaños del Senado y decenas de distritos de la Cámara. Ese recuento determinará el tamaño exacto de las mayorías, pero ya no qué partido dirigirá ambas cámaras. Es una distinción decisiva: el resultado general está claro, aunque el mapa final permanece abierto. La victoria demócrata superó los estados considerados competitivos. El partido ganó escaños senatoriales que estaban en manos republicanas en Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y defendió posiciones clave en Georgia y Michigan. También obtuvo más de dos docenas de distritos adicionales en la Cámara de Representantes, incluidos algunos donde Trump había ganado cómodamente en 2024.

Una derrota que llegó hasta los bastiones republicanos

Texas concentró una de las sorpresas de la jornada. James Talarico venció al republicano Ken Paxton y se convirtió en el primer demócrata elegido al Senado por ese estado en 38 años. En Kansas, Adam Hamilton consiguió una victoria que su partido no alcanzaba allí desde 1932. Y en Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a la candidata republicana Darline Graham, en otro territorio que parecía fuera del alcance demócrata. Los triunfos también alcanzaron las gobernaciones. Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia; Amy Acton, en Ohio; Rob Sand, en Iowa; y Gina Hinojosa, en Texas. En conjunto, los resultados muestran una pérdida de apoyo republicano que fue más allá de las contiendas cerradas previstas antes de la votación. Para Trump, la derrota tiene además una dimensión personal. Respaldó a candidatos que terminaron perdiendo en plazas importantes, entre ellos Paxton en Texas y Michael Whatley en Carolina del Norte. Esos resultados probablemente reabrirán dentro del Partido Republicano el debate sobre cuánto pesa la lealtad al presidente frente a la capacidad de atraer votantes independientes. Esa es una lectura política de los resultados; cada contienda tuvo también factores locales propios.

El bolsillo marcó el voto

Las encuestas a votantes apuntan a una combinación de alto costo de vida, preocupación por la corrupción y rechazo a la guerra con Irán. Según el sondeo electoral de Associated Press, alrededor de dos tercios de los votantes consideraron que las políticas de Trump habían empeorado la economía. Entre quienes expresaron gran preocupación por el precio de alimentos, atención médica y combustible, predominó el apoyo a candidatos demócratas a la Cámara. El descontento no se limitó a la economía. Cerca de siete de cada diez votantes dijeron que el Congreso no estaba ejerciendo suficientes contrapesos sobre la presidencia. Para muchos electores, por tanto, el voto tenía un propósito inmediato: cambiar quién puede exigir explicaciones al Ejecutivo. Tanto el mandatario estadounidense como su vicepresidente JD Vance atribuyeron la derrota republicana en su totalidad a la guerra en Irán. “La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo reconoció anoche”, escribió Vance en una extensa carta publicada en X. También hubo señales de que parte de la coalición que llevó a Trump a la victoria en 2024 se debilitó. Los republicanos perdieron apoyo entre jóvenes y votantes latinos, dos grupos cuyo comportamiento será observado de cerca rumbo a la próxima elección presidencial. Sin embargo, atribuir toda la jornada a un solo grupo sería simplificar una victoria que se extendió por regiones y electorados muy diferentes.

¿Qué podrá hacer el nuevo Congreso?