La noche electoral aún no ha terminado de contarse, pero su consecuencia política principal ya está definida: los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos. Las elecciones de medio término del 3 de noviembre dejaron al presidente Donald Trump frente a un Congreso que podrá frenar sus proyectos, examinar las decisiones de su administración y disputar el rumbo de sus últimos dos años en la Casa Blanca.
Ante los resultados, Trump se dirigió a su cuenta de Truth Social: “¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, habríamos ganado por una victoria aplastante! Gracias por su atención a este asunto”, escribió.
Sin embargo, tiempo después, felicitó a su contraparte: ““Mi mensaje es: felicidades a los demócratas, y espero trabajar con ustedes por el bien de nuestro país”.
Al mediodía de este miércoles 4 de noviembre, todavía había contiendas sin adjudicar, entre ellas dos escaños del Senado y decenas de distritos de la Cámara. Ese recuento determinará el tamaño exacto de las mayorías, pero ya no qué partido dirigirá ambas cámaras. Es una distinción decisiva: el resultado general está claro, aunque el mapa final permanece abierto.
La victoria demócrata superó los estados considerados competitivos. El partido ganó escaños senatoriales que estaban en manos republicanas en Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y defendió posiciones clave en Georgia y Michigan. También obtuvo más de dos docenas de distritos adicionales en la Cámara de Representantes, incluidos algunos donde Trump había ganado cómodamente en 2024.
Texas concentró una de las sorpresas de la jornada. James Talarico venció al republicano Ken Paxton y se convirtió en el primer demócrata elegido al Senado por ese estado en 38 años. En Kansas, Adam Hamilton consiguió una victoria que su partido no alcanzaba allí desde 1932. Y en Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a la candidata republicana Darline Graham, en otro territorio que parecía fuera del alcance demócrata.
Los triunfos también alcanzaron las gobernaciones. Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia; Amy Acton, en Ohio; Rob Sand, en Iowa; y Gina Hinojosa, en Texas. En conjunto, los resultados muestran una pérdida de apoyo republicano que fue más allá de las contiendas cerradas previstas antes de la votación.
Para Trump, la derrota tiene además una dimensión personal. Respaldó a candidatos que terminaron perdiendo en plazas importantes, entre ellos Paxton en Texas y Michael Whatley en Carolina del Norte. Esos resultados probablemente reabrirán dentro del Partido Republicano el debate sobre cuánto pesa la lealtad al presidente frente a la capacidad de atraer votantes independientes. Esa es una lectura política de los resultados; cada contienda tuvo también factores locales propios.
Las encuestas a votantes apuntan a una combinación de alto costo de vida, preocupación por la corrupción y rechazo a la guerra con Irán. Según el sondeo electoral de Associated Press, alrededor de dos tercios de los votantes consideraron que las políticas de Trump habían empeorado la economía. Entre quienes expresaron gran preocupación por el precio de alimentos, atención médica y combustible, predominó el apoyo a candidatos demócratas a la Cámara.
El descontento no se limitó a la economía. Cerca de siete de cada diez votantes dijeron que el Congreso no estaba ejerciendo suficientes contrapesos sobre la presidencia. Para muchos electores, por tanto, el voto tenía un propósito inmediato: cambiar quién puede exigir explicaciones al Ejecutivo.
Tanto el mandatario estadounidense como su vicepresidente JD Vance atribuyeron la derrota republicana en su totalidad a la guerra en Irán. “La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo reconoció anoche”, escribió Vance en una extensa carta publicada en X.
También hubo señales de que parte de la coalición que llevó a Trump a la victoria en 2024 se debilitó. Los republicanos perdieron apoyo entre jóvenes y votantes latinos, dos grupos cuyo comportamiento será observado de cerca rumbo a la próxima elección presidencial. Sin embargo, atribuir toda la jornada a un solo grupo sería simplificar una victoria que se extendió por regiones y electorados muy diferentes.
El cambio se sentirá cuando los legisladores electos asuman sus cargos en enero de 2027. Hasta entonces, Trump conserva las mayorías republicanas del Congreso saliente. Después, los demócratas podrán decidir qué proyectos avanzan, impulsar investigaciones y ejercer mayor control sobre nombramientos y prioridades presupuestarias. En el Senado, su mayoría les dará capacidad para rechazar candidatos propuestos por el presidente para cargos que requieran confirmación.
Eso no significa que los demócratas podrán convertir toda su agenda en ley. Trump conservará el poder de veto y las dos partes tendrán que negociar si quieren aprobar medidas que requieran la firma presidencial. El margen real de acción también dependerá del número definitivo de escaños que cada partido obtenga una vez concluido el escrutinio.
En política exterior, el Congreso entrante podrá convocar audiencias, cuestionar gastos y presionar por explicaciones sobre decisiones de la administración. Para Panamá y América Latina, será importante seguir cómo la nueva mayoría aborda asuntos como comercio, migración y la política estadounidense hacia la región. No sería riguroso afirmar todavía que habrá un cambio concreto en esas políticas: el resultado electoral modifica los contrapesos en Washington, pero las decisiones específicas aún están por tomarse.
La victoria tampoco resuelve todos los problemas demócratas. El mismo sondeo de AP indica que una parte de quienes votaron por sus candidatos mantiene una opinión desfavorable del partido. Los electores les han dado poder para supervisar a Trump, pero también esperan respuestas al encarecimiento de la vida. Gobernar el Congreso les dará una plataforma para actuar y los expondrá al juicio público por lo que consigan —o no— hacer.
Por ahora, la lectura más firme de los midterms es esta: Trump seguirá en la presidencia, pero perderá el control legislativo del que dispuso durante la primera mitad de su segundo mandato. La magnitud definitiva de la derrota republicana sigue bajo recuento; el cambio de poder en Washington, no.
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