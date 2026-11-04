Periodistas que reportan sobre derechos humanos son las principales víctimas de violencia digital

Amenazas sexuales, mensajes racistas, incitación al odio... Esta es la realidad que enfrentan la mayoría de los periodistas en línea luego de publicar sus trabajos, especialmente mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas LGBTIQ+.

De acuerdo a un informe elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e información en Alianza con ONU Mujeres, ocho de cada diez periodistas son víctimas de violencia digital.

El estudio se apoya en una encuesta realizada entre octubre de 2025 y mayo de 2026 a 2,179 periodistas y activistas provenientes de nueve países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela.

“El estudio ofrece una mirada comparativa sobre la violencia que experimentan mujeres y hombres con voz pública en elespacio digital. Se trata de uno de los primeros estudios de esta magnitud en la región que permite observar sistemáticamente no solo cuán extendida está la violencia, sino también cómo varían sus formas, su intensidad y sus consecuencias según el género,” señala el documento.

Uno de los principales datos recabados es que la violencia digital se extiende entre hombres y mujeres. El 84.4% de las mujeres entrevistadas reportaron ser objeto de violencia digital y el 80.3% de los hombres.

Cuatro de cada diez mujeres señaló que recibe algún tipo de violencia agravada y casi seis de cada diez mujeres recibieron, al menos una vez, algún tipo de violencia sexualizada.

En la mayoría de los países encuestados, las mujeres fueron las mayores víctimas de violencia. La excepción fueron México y Venezuela, dónde aún más hombres denunciaron ser objeto de violencia en línea. Esto no quiere decir que las mujeres no hayan reportado ser víctima de violencia, sino que la cifra en hombres fue aún mayor en esos países.

Específicamente, en México 91% de hombres dijeron ser objeto de violencia, comparado con 87.1% de mujeres; y en Venezuela 89.3% fueron objeto de violencia frente a 84.2% de mujeres. En los otros siete países encuestados, las mujeres reportaron un mayor porcentaje de violencia digital.

El punto común fue el género de los agresores, tanto hombres como mujeres señalaron que la mayoría de los ataques provinieron de hombres.

“Las brechas de género en la cantidad y el tipo de violencia digital recibida y la imbricación entre violencia digital, racismo y trans/homofobia expresan una continuidad entre lo que sucede en el espacio público digital y patrones estructurales e históricos de discriminación”, concluye el estudio.