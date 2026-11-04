Miguel Ángel Asturias regresa a Guatemala 52 años después de su muerte

Las cenizas del primer Premio Nobel de Centroamérica, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, regresarán pronto a su tierra natal después de que el Ayuntamiento de París (Francia) las entregara recientemente a su familia tras medio siglo inhumadas en el cementerio de Père-Lachaise. Si bien el también abogado y diplomático falleció en Madrid (España) en 1974, el que fuera uno de los mayores exponentes del realismo mágico latinoamericano, junto con el colombiano Gabriel García Márquez, fue enterrado en la ciudad donde había residido por largos períodos. Su tumba, estilizada en forma de estela maya, compartía espacio en un cementerio en el que también se encontraban los mayores exponentes de la cultura internacional, como la cantante de la canción francesa Edith Piaf, así como el vocalista de la banda estadounidense de rock The Doors, Jim Morrison. El acto celebrado en la capital francesa fue caracterizado por la emoción. Ello era evidente cuando el hijo de Asturias, Miguel Ángel Asturias Amado, abrazó, con lágrimas en los ojos, el pequeño recipiente con las cenizas de su padre, el cual estaba recubierto de un tejido artesanal. “Es muy difícil, como hijo, haber tomado la decisión de que mi padre volviese a su patria [...] dejando este país que él amó y quiso tanto”, declaró a la agencia noticiosa AFP este hombre de 85 años, tras el acto. “Es un momento de tristeza, pero a la vez de alegría, de dos países que han comprendido a Miguel Ángel Asturias y que hoy me lo entregan con todo el amor”, añadió en agradecimiento a los responsables del ayuntamiento parisino, quienes a su vez describieron a Asturias como un ‘parisino de adopción’. La familia del escritor guatemalteco decidió repatriar ahora los restos motivada por la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo en 2024, según había explicado el hijo del escritor, después de negarse a hacerlo ante la petición que le formularon los dos gobiernos precedentes. “Las circunstancias históricas y políticas no lo habían permitido y ciertamente esas circunstancias han cambiado mucho y afortunadamente ahora estamos en ese proceso de poderlo recibir de vuelta en casa”, dijo por su parte el ministro guatemalteco de Cultura, Luis Méndez, quien precisó que el procedimiento de exhumación y cremación se completó el pasado 20 de octubre.

¿Quién fue Miguel Ángel Asturias?

Siendo coronado con el Premio Nobel de Literatura en 1967, Asturias no solo fue el primer centroamericano en ganarse el galardón más prestigioso en el ámbito de las letras, sino que formó parte del grupo de los seis escritores latinoamericanos que lo obtuvieron, como el mexicano Octavio Paz, el peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez o los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Sin embargo, Asturias fue el menos conocido de este grupo, a diferencia de los escritores antes mencionados. Su obra más famosa es ‘El señor presidente’ (1946), inspirada en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), y es considerada una de las primeras novelas sobre autócratas que luego tanto se multiplicaron en la literatura latinoamericana. Asturias fue también un gran defensor del mundo indígena. Su primer libro publicado, ‘Leyendas de Guatemala’ (1930), recopila cuentos de origen maya, y en ‘Hombres de maíz’ (1949), precursor del realismo mágico, narra el conflicto entre las comunidades autóctonas y la explotación capitalista de la tierra.

París, una parte esencial en la vida de Asturias