‘Llegó el día de devolver la camiseta 7’: Cristiano Ronaldo se retira de Portugal

“A los portugueses, llegó el día de devolver la camiseta 7 de la selección de todos nosotros”, con esa frase comenzó Cristiano Ronaldo el video de cinco minutos publicado en sus redes sociales para anunciar su retiro definitivo de la selección absoluta de Portugal.

Sin embargo, el emotivo mensaje institucional de despedida oculta una severa crisis interna en el vestuario luso. La decisión del atacante de 41 años ocurre inmediatamente después de ser sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros —el mínimo reglamentario— por haber abandonado sin autorización la concentración del equipo el pasado 30 de septiembre.

El quiebre entre el excapitán y la dirección técnica se desencadenó durante la fecha internacional de septiembre. En el partido donde Portugal venció 2-1 a Noruega, el seleccionador Jorge Jesús envió a calentar a Rolado, pero finalmente se negó a darle ingreso. El jugador consideró esta acción una falta a los acuerdos previos con el cuerpo técnico.

Aunque el futbolista esperaba una disculpa pública por parte del entrenador para mantenerse en el proceso hacia los compromisos de noviembre, el seleccionador reafirmó su autoridad ante los medios de comunicación al señalar que ningún jugador tomaría decisiones tácticas por encima de su cargo.

En la pieza audiovisual emitida desde sus plataformas digitales, el actual delantero del Al Nassr evitó hacer mención a las diferencias con el cuerpo técnico o al expediente disciplinario. Durante su alocución, el goleador repasó sus 23 años dentro del conjunto nacional desde su debut en agosto de 2003.

“No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, también se toman con el corazón. Termino una caminata que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo solo juegos, goles, récords o trofeos. Veo personas”, expresó el futbolista en el vides de despedida.

El jugador reconoció en su mensaje los altibajos experimentados a lo largo de más de dos décadas portando la cinta de capitán del seleccionado ibérico.

“Le di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que aún hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí, también hubo momentos en que no fui capaz de dar a los portugueses lo que tanto deseaban. Pero nunca desistí”, manifestó durante la transmisión.

El último partido de Ronaldo con la camiseta de Portugal tuvo lugar el 24 de septiembre de 2026 en el enfrentamiento contra Gales, disputando 67 minutos sin anotar goles. Semanas antes, el propio atacante había declarado públicamente su intención de competir en la UEFA Nations League y buscar un cierre de carrera internacional posterior a la Copa del Mundo.

No obstante, el deterioro de la relación con el estratega y la sanción disciplinaria precipitaron el final de la trayectoria internacional del máximo anotador en la historia del fútbol de selecciones, dejando la vacante del dorsal 7 para las nuevas generaciones del balompié portugués.