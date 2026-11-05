Panamá llama a Iberoamérica a convertir la unidad regional en acciones concretas

El canciller de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, aprovechó su participación en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en el Palacio de Santa Cruz, en Madrid, para hacer un llamado a los países de la región a transformar la histórica voluntad de integración en una capacidad real de acción frente a los desafíos comunes que enfrenta Iberoamérica. Durante su intervención, el jefe de la diplomacia panameña reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y sostuvo que, a 35 años de la primera Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara, ha llegado el momento de que la región demuestre que su unidad puede traducirse en resultados tangibles para sus ciudadanos. “No basta con reunirnos por iniciativa propia; debemos tener la capacidad de construir nuestras propias respuestas e influir en las decisiones que afectan nuestro futuro”, afirmó el canciller panameño ante sus homólogos. Martínez-Acha estructuró su discurso en torno a cuatro ejes estratégicos que reflejan el papel que Panamá busca desempeñar dentro de la comunidad regional.

Defensa de la integración y la autonomía regional

En primer lugar, destacó la importancia de fortalecer una Comunidad Iberoamericana capaz de construir sus propias soluciones y de tener una voz más influyente en la agenda internacional. El ministro recordó que este año se conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826, un hecho histórico que representa los primeros esfuerzos de integración regional. En ese contexto, señaló que el ideal de unidad latinoamericana debe avanzar más allá de las declaraciones políticas para convertirse en decisiones conjuntas que generen beneficios concretos. Asimismo, resaltó que Panamá ha sido anfitrión de dos Cumbres Iberoamericanas y mantiene una posición firme a favor de una comunidad plural, abierta y con capacidad de impulsar respuestas propias a los desafíos actuales.

Cooperación ante los desastres naturales

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de fortalecer los mecanismos regionales de cooperación frente a los fenómenos naturales. El canciller hizo referencia a los movimientos sísmicos registrados este año en Venezuela, Colombia y Panamá, incluido el terremoto que afectó al territorio panameño el pasado 9 de octubre. Ante este escenario, insistió en la importancia de reforzar los sistemas de prevención, alerta temprana, preparación y respuesta ante emergencias. Además, agradeció las muestras de solidaridad recibidas por Panamá por parte de gobiernos amigos, organismos internacionales, Naciones Unidas y organizaciones humanitarias que colaboraron tras el impacto del sismo.

Seguridad y lucha contra el crimen organizado

En materia de seguridad, Martínez-Acha advirtió que la delincuencia organizada transnacional continúa representando una amenaza para la estabilidad de los países de la región y que su combate requiere una mayor coordinación entre los Estados. Subrayó que la cooperación internacional debe desarrollarse respetando plenamente la soberanía de los países y el Estado de derecho. Como parte de ese esfuerzo, anunció que Panamá será sede de la Reunión Interministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional los días 11 y 12 de diciembre, encuentro para el cual extendió una invitación a los países iberoamericanos.

Educación, innovación e inteligencia artificial

El canciller también destacó el papel que deben desempeñar la educación, la innovación, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el desarrollo de la región. Según explicó, estas herramientas son fundamentales para reducir las brechas sociales y económicas, así como para generar nuevas oportunidades de crecimiento. En este sentido, recordó que Panamá, junto con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, será anfitrión del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, previsto para los días 27 y 28 de enero de 2027. Durante su discurso, Martínez-Acha agradeció al Reino de España por el trabajo realizado durante la etapa preparatoria de la cumbre y expresó su respaldo a Honduras, que asumirá la próxima Secretaría Pro Tempore.

Una comunidad medida por sus resultados