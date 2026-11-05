5 de noviembre: las claves históricas del papel de Colón en la separación de Panamá

La partida del Batallón de Tiradores, el 5 de noviembre de 1903, a bordo del vapor Orinoco, marcó un momento decisivo para consolidar la separación y dejó una fecha que permanece en la memoria histórica del país.

Ante este panorama, los dirigentes y habitantes de Colón desempeñaron un papel determinante mediante gestiones y negociaciones para evitar un enfrentamiento armado y conseguir la salida de las tropas colombianas.

Aunque la proclamación de la separación se realizó el 3 de noviembre de 1903 en la ciudad de Panamá, la permanencia de cientos de soldados colombianos en territorio colonense mantenía la posibilidad de una intervención militar que pusiera en riesgo lo alcanzado.

Este jueves 5 de noviembre de 2026 se conmemoran 123 años de aquella jornada histórica, que marcó un momento decisivo para el futuro de la naciente República de Panamá.

La provincia de Colón ocupa un lugar fundamental en la historia de la separación de Panamá de Colombia, al convertirse en escenario de uno de los acontecimientos que permitieron consolidar el movimiento separatista de 1903.

Las claves históricas del papel de Colón el 5 de noviembre de 1903

La presencia de las tropas colombianas: El Batallón Tiradores, al mando del coronel colombiano Eliseo Torres, permanecía en Colón con unos 500 soldados. Su presencia representaba uno de los principales riesgos para la consolidación de la separación.

Torres recibió el mando en medio de la crisis: Tras la captura de los generales colombianos Juan B. Tovar y Ramón Amaya en la ciudad de Panamá, Torres quedó al frente de las fuerzas colombianas en Colón, desde donde debía mantener el control del territorio.

La resistencia inicial: Torres no aceptó de inmediato el movimiento separatista y exigió la liberación de los generales detenidos. Incluso llegó a considerar acciones militares para recuperar el control de Panamá.

La tensión en Colón: La situación se complicó por la presencia de marinos estadounidenses armados, enviados para proteger a ciudadanos e intereses de Estados Unidos en la ciudad. Esto aumentó la presión sobre las tropas colombianas y limitó las posibilidades de una acción militar.

Las gestiones de Porfirio Meléndez: La Junta Patriótica Revolucionaria, encabezada por Porfirio Meléndez, inició conversaciones con Torres para evitar un enfrentamiento y conseguir la salida de las tropas colombianas.

Un militar colombiano cada vez más aislado: Torres quedó sin refuerzos suficientes y sin el respaldo efectivo de los generales colombianos detenidos, lo que redujo sus posibilidades de enfrentar el movimiento separatista.

La salida del Batallón Tiradores: Finalmente, el 5 de noviembre de 1903, Torres abandonó Colón junto con sus tropas a bordo del vapor Orinoco, alrededor de las 7:30 p.m.

El desenlace que consolidó la separación: La salida de los soldados colombianos permitió que los separatistas asumieran el control de Colón sin que se produjera una confrontación militar de mayores proporciones. Este hecho fue determinante para consolidar la separación proclamada el 3 de noviembre.

El 5 de noviembre quedó marcado en la historia: La jornada se convirtió en una fecha emblemática de la historia panameña por el papel que tuvo Colón en la consolidación del proceso separatista.