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Información útil

Agroferias del IMA este jueves 1 de octubre: estos son los lugares de venta

Este 1 de octubre, el IMA realizará agroferias en varios puntos del país.
Este 1 de octubre, el IMA realizará agroferias en varios puntos del país. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/09/2026 15:42
Este jueves 1 de octubre habrá agroferias del IMA con productos a precios accesibles en diferentes puntos del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 1 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del jueves 1 de octubre a nivel nacional

Para este jueves 1 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Panamá Este: Agua Fría Ipeti en el corregimiento de Tortí en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de El Lajero en Ñämnomí en el distrito de Besikó.

-Herrera: Junta comunal de Cepo en el distrito de Las Minas.

-Chiriquí: Cancha comunal de Querévalo en el distrito de Alanje.

-Coclé: Junta comunal de Cabuya en el distrito de Antón.

-Bocas del Toro: Gimnasio de Punta Peña en el distrito de Chiriquí Grande.

-Colón: Parque central de Guásimo en el distrito de Donoso.

-Veraguas: Casa comunal de La Yeguada en el distrito de Calobre, en la comunidad de El Coco en el distrito de Montijo y en la casa comunal de Bisvalle en el distrito de La Mesa.

-Panamá Oeste: Junta comunal de Santa Rita en el distrito de La Chorrera.

-Los Santos: Junta comunal de Bayano en el distrito de Las Tablas.

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