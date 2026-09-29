Embajadores de China, España, India y otros países presentan credenciales a Mulino

El presidente José Raúl Mulino recibió este martes 29 de septiembre en el Palacio de Las Garzas las cartas credenciales de 10 embajadores, quienes quedaron formalmente acreditados como representantes diplomáticos de sus respectivos países y organizaciones ante Panamá.

La ceremonia se realizó en el Salón Amarillo, con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

Tras la entrega de las credenciales, los representantes diplomáticos quedaron habilitados para iniciar sus funciones oficiales y abordar con el Gobierno panameño asuntos de interés bilateral.

El primero en presentar sus credenciales fue Arvin Reyes De León, embajador de Filipinas residente en México y concurrente en Panamá.

Posteriormente, Mulino recibió a Rafael Fernando Sierra Quesada, embajador de Honduras, y a Raymonde Fabienne Sajous, embajadora de Haití.

La jornada continuó con la presentación de las cartas credenciales de Zhang Xiangyan, representante de la República Popular China; Enis Xhemaili, de Kosovo; y Moisés Morera Martín, de España.

La ceremonia concluyó con la acreditación de Andrea Matteo Fontana, embajador de la Unión Europea; Ahmed Fawzi Abdelglil Elsherif, de Egipto; Fredericus Laurentius Martinus Duijn, del Reino de los Países Bajos; y Pratibha Parkar, de la India.