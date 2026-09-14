‘Estamos dispuestos a contribuir con acciones concretas’: Embajador de China reafirma lazo con Panamá

En el marco de la celebración del 77.º Aniversario de la Fundación de la República Popular China, el embajador chino en Panamá, Zhang Xiangyan, ofreció este lunes su primer discurso oficial, en el que resaltó el dinámico avance y los frutos concretos de las relaciones bilaterales entre ambas naciones desde su establecimiento.

Durante su intervención, el diplomático enfatizó cómo la cooperación económica y comercial ha experimentado un crecimiento acelerado en los primeros años de vínculos diplomáticos.

Según detalló Xiangyan, el comercio bilateral se ha duplicado y la inversión china en el país se ha multiplicado, contando actualmente con el establecimiento y la operación de alrededor de 200 empresas chinas en territorio panameño.

En el ámbito agrocomercial, destacó el notable posicionamiento de la oferta exportable panameña en el mercado asiático.

Un ejemplo significativo, dijo, es el café panameño, cuyas exportaciones hacia China aumentaron más de ocho veces tan solo un año después de iniciar las relaciones diplomáticas.