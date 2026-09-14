‘Estamos dispuestos a contribuir con acciones concretas’: Embajador de China reafirma lazo con Panamá

En el marco de la celebración del 77.º Aniversario de la Fundación de la República Popular China, el embajador chino en Panamá, Zhang Xiangyan, ofreció este lunes su primer discurso oficial, en el que resaltó el dinámico avance y los frutos concretos de las relaciones bilaterales entre ambas naciones desde su establecimiento.
Durante su intervención, el diplomático enfatizó cómo la cooperación económica y comercial ha experimentado un crecimiento acelerado en los primeros años de vínculos diplomáticos.
Según detalló Xiangyan, el comercio bilateral se ha duplicado y la inversión china en el país se ha multiplicado, contando actualmente con el establecimiento y la operación de alrededor de 200 empresas chinas en territorio panameño.
En el ámbito agrocomercial, destacó el notable posicionamiento de la oferta exportable panameña en el mercado asiático.
Un ejemplo significativo, dijo, es el café panameño, cuyas exportaciones hacia China aumentaron más de ocho veces tan solo un año después de iniciar las relaciones diplomáticas.
En materia de infraestructura, el embajador hizo especial referencia al Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, obra ejecutada por empresas chinas.
Xiangyan señaló que este proyecto de gran escala contribuirá de manera directa y significativa a mejorar la movilidad urbana de más de un millón de panameños que transitan diariamente por esta vía.
Asimismo, resaltó la dimensión humana y educativa de la agenda bilateral. Desde el inicio de las relaciones, cientos de panameños de diversos sectores han viajado a China para formar parte de programas de capacitación profesional, mientras que más de 400 estudiantes han sido beneficiados con becas otorgadas por el gobierno chino.
Citando al presidente chino Xi Jinping, el diplomático recordó que ‘la clave de las buenas relaciones entre las naciones reside en la amistad entre sus pueblos’.
Bajo esta premisa, reafirmó la disposición de la República Popular China de continuar fortaleciendo la cooperación estratégica en áreas prioritarias como la construcción, la agricultura, la salud, la ciencia y la tecnología, así como la facilitación del acceso al desarrollo para las comunidades.
En el plano cultural y comunitario, Xiangyan valoró el éxito de la reciente feria cultural china organizada en Albrook Mall, la cual registró una alta concurrencia.
Ante este recibimiento, anunció la intención de proyectar más actividades culturales e itinerantes hacia las distintas provincias del país, con el objetivo de estrechar los lazos de amistad y extender una mano amiga a las comunidades que lo requieran.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...