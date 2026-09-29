Dos años después, reabren caso de presunta violación en fraternidad de Cornell

La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, anunció la reapertura de una investigación penal relacionada con la presunta violación grupal de una estudiante de la Universidad de Cornell ocurrida en 2024.

La mujer, identificada en una demanda civil como Jane Doe, sostiene que tenía 20 años cuando acudió a una fiesta en la fraternidad Chi Phi, donde, según su denuncia, fue presionada para consumir alcohol y drogas y posteriormente fue agredida sexualmente por siete estudiantes.

La joven reportó el incidente a la policía de Cornell en noviembre de 2024. En ese momento no se presentaron cargos penales. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, explicó que la evidencia disponible entonces no alcanzaba el estándar necesario para iniciar un proceso.

La situación cambió tras la presentación, en septiembre de 2026, de una demanda civil contra la universidad, la fraternidad y los siete estudiantes señalados. La querella incorpora nuevas alegaciones y material que ahora será revisado por los fiscales.