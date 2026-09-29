Dos años después, reabren caso de presunta violación en fraternidad de Cornell

La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, anunció la reapertura de una investigación penal relacionada con la presunta violación grupal de una estudiante de la Universidad de Cornell ocurrida en 2024.
La mujer, identificada en una demanda civil como Jane Doe, sostiene que tenía 20 años cuando acudió a una fiesta en la fraternidad Chi Phi, donde, según su denuncia, fue presionada para consumir alcohol y drogas y posteriormente fue agredida sexualmente por siete estudiantes.
La joven reportó el incidente a la policía de Cornell en noviembre de 2024. En ese momento no se presentaron cargos penales. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, explicó que la evidencia disponible entonces no alcanzaba el estándar necesario para iniciar un proceso.
La situación cambió tras la presentación, en septiembre de 2026, de una demanda civil contra la universidad, la fraternidad y los siete estudiantes señalados. La querella incorpora nuevas alegaciones y material que ahora será revisado por los fiscales.
Van Houten informó que su oficina volverá a examinar las pruebas y, una vez determine los posibles cargos, presentará el caso ante un gran jurado, que deberá evaluar si existe base para iniciar un proceso penal.
La Universidad de Cornell manifestó su respaldo a la reapertura de la investigación. La institución también aseguró que realizó previamente un proceso disciplinario interno y que hubo sanciones contra estudiantes involucrados, además de la prohibición de la fraternidad Chi Phi en el campus.
La demanda civil ha generado nuevas críticas sobre la respuesta de la universidad y de las autoridades ante las denuncias de violencia sexual en los campus estadounidenses. La investigación penal ahora entra nuevamente en revisión y no se han anunciado cargos contra los estudiantes señalados.
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