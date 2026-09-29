Diputado Buchanan defiende propuesta de Benicio Robinson y niega división en el PRD

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por el circuito 8-6 y primer subsecretario del colectivo, Raphael Buchanan Joseph, defendió la posición de un sector del partido sobre las reformas electorales y, en particular, sobre el artículo 100, que aborda la representación legal de los partidos políticos.
Buchanan ofreció sus declaraciones tras una reunión con presidentes de áreas de organización del PRD, quienes convocaron a los diputados que integran la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para conocer sus posiciones frente a las reformas electorales que se discuten.
Según explicó el diputado, el encuentro buscó brindar información a los dirigentes del partido sobre los temas que analiza la Comisión de Gobierno y explicar la posición de los diputados frente a las propuestas de modificación.Uno de los puntos abordados fue el artículo 100 y la representación legal de los partidos políticos.
Buchanan sostuvo que, a su juicio, la representación legal del PRD debe recaer en quien ocupe la presidencia del colectivo.
“En este país la representación legal recae sobre el presidente del partido”, afirmó el diputado, al referirse a la situación de otros colectivos políticos.
El también primer subsecretario del PRD argumentó que el partido debe adecuarse a las condiciones actuales de la democracia panameña y evitar quedarse rezagado frente a otros colectivos políticos.
“Todos los partidos políticos, incluso los que vienen a formación, tienen la representación legal de esos colectivos enmarcada en la figura del presidente”, señaló.
Buchanan niega una división interna
Las diferencias de criterio alrededor de las reformas electorales también generan cuestionamientos sobre la existencia de posiciones enfrentadas dentro del PRD.Buchanan rechazó que exista una división en el colectivo y aseguró que las diferencias que puedan surgir entre sus dirigentes y diputados forman parte del debate interno del partido.
“Nosotros no pudiéramos hablar de divisiones. El PRD se mantiene unificado, el PRD se mantiene fortalecido”, manifestó.
El diputado reconoció que pueden existir discrepancias sobre las decisiones que adoptan los representantes del partido en la Asamblea Nacional, pero sostuvo que esas diferencias pueden resolverse dentro de los órganos de dirección.
“No hay división”, insistió Buchanan durante la entrevista.
La ausencia de Balbina Herrera
Durante el encuentro también surgieron preguntas sobre la ausencia de Balbina Herrera, secretaria general del PRD, en la reunión.
Buchanan indicó que desconocía las razones por las cuales Herrera no participó y recalcó que la convocatoria surgió de los presidentes de las áreas de organización del colectivo.
Ante los cuestionamientos sobre si la ausencia de Herrera reflejaba diferencias internas, el diputado negó esa posibilidad.
“No puede haber traición. Yo formo parte también del Comité Ejecutivo Nacional”, respondió Buchanan al ser consultado sobre una eventual ruptura con la secretaria general.
El diputado también subrayó que la estructura del PRD cuenta con distintos órganos de dirección y que las decisiones del colectivo no recaen exclusivamente en una persona.
“Este es un colectivo, todo el poder no recae sobre una figura”, afirmó.Diferencias de criterio sobre el artículo 100
Buchanan también fue consultado sobre las posiciones de Herrera y del presidente del PRD frente al artículo 100.
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El diputado aseguró que no ha observado una confrontación entre ambos dirigentes, aunque reconoció que Herrera mantiene una postura sobre el contenido de la norma.
“Ella ha mantenido una postura en lo que ella considera que es el artículo 100”, explicó.Sobre su propia posición, Buchanan fue directo: considera que el PRD debe adaptar sus normas internas a la realidad política y democrática del país.
En ese sentido, defendió que la representación legal corresponda a quien ejerza la presidencia del colectivo, al considerar que esa figura puede cambiar en el futuro.
“Puede ser que mañana el presidente del PRD sea otra figura. Entonces, esa representación legal debe recaer sobre el presidente del colectivo”, sostuvo.
Próximas reunionesBuchanan calificó como positivo para el partido el encuentro con los presidentes de áreas de organización y adelantó que los diputados podrían sostener una nueva reunión con la Secretaría General del PRD para explicar las decisiones adoptadas en la Asamblea Nacional.
La discusión sobre las reformas electorales continúa así dentro del colectivo, mientras los diputados que participan en la Comisión de Gobierno exponen sus posiciones ante las distintas estructuras del partido.
El artículo 100 se mantiene como uno de los puntos de debate, particularmente por su relación con la representación legal de los colectivos políticos.
Para una cobertura más completa del tema, el debate requiere contrastar la posición de Buchanan con el contenido exacto de la propuesta de reforma, la postura oficial del Tribunal Electoral y las posiciones de los distintos órganos del PRD.
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