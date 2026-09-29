Diputado Buchanan defiende propuesta de Benicio Robinson y niega división en el PRD

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por el circuito 8-6 y primer subsecretario del colectivo, Raphael Buchanan Joseph, defendió la posición de un sector del partido sobre las reformas electorales y, en particular, sobre el artículo 100, que aborda la representación legal de los partidos políticos.

Buchanan ofreció sus declaraciones tras una reunión con presidentes de áreas de organización del PRD, quienes convocaron a los diputados que integran la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para conocer sus posiciones frente a las reformas electorales que se discuten.

Según explicó el diputado, el encuentro buscó brindar información a los dirigentes del partido sobre los temas que analiza la Comisión de Gobierno y explicar la posición de los diputados frente a las propuestas de modificación.Uno de los puntos abordados fue el artículo 100 y la representación legal de los partidos políticos.

Buchanan sostuvo que, a su juicio, la representación legal del PRD debe recaer en quien ocupe la presidencia del colectivo.

“En este país la representación legal recae sobre el presidente del partido”, afirmó el diputado, al referirse a la situación de otros colectivos políticos.

El también primer subsecretario del PRD argumentó que el partido debe adecuarse a las condiciones actuales de la democracia panameña y evitar quedarse rezagado frente a otros colectivos políticos.

“Todos los partidos políticos, incluso los que vienen a formación, tienen la representación legal de esos colectivos enmarcada en la figura del presidente”, señaló.

Buchanan niega una división interna

Las diferencias de criterio alrededor de las reformas electorales también generan cuestionamientos sobre la existencia de posiciones enfrentadas dentro del PRD.Buchanan rechazó que exista una división en el colectivo y aseguró que las diferencias que puedan surgir entre sus dirigentes y diputados forman parte del debate interno del partido.

“Nosotros no pudiéramos hablar de divisiones. El PRD se mantiene unificado, el PRD se mantiene fortalecido”, manifestó.

El diputado reconoció que pueden existir discrepancias sobre las decisiones que adoptan los representantes del partido en la Asamblea Nacional, pero sostuvo que esas diferencias pueden resolverse dentro de los órganos de dirección.

“No hay división”, insistió Buchanan durante la entrevista.

La ausencia de Balbina Herrera

Durante el encuentro también surgieron preguntas sobre la ausencia de Balbina Herrera, secretaria general del PRD, en la reunión.

Buchanan indicó que desconocía las razones por las cuales Herrera no participó y recalcó que la convocatoria surgió de los presidentes de las áreas de organización del colectivo.

Ante los cuestionamientos sobre si la ausencia de Herrera reflejaba diferencias internas, el diputado negó esa posibilidad.

“No puede haber traición. Yo formo parte también del Comité Ejecutivo Nacional”, respondió Buchanan al ser consultado sobre una eventual ruptura con la secretaria general.

El diputado también subrayó que la estructura del PRD cuenta con distintos órganos de dirección y que las decisiones del colectivo no recaen exclusivamente en una persona.

“Este es un colectivo, todo el poder no recae sobre una figura”, afirmó.Diferencias de criterio sobre el artículo 100

Buchanan también fue consultado sobre las posiciones de Herrera y del presidente del PRD frente al artículo 100.