Auditoría de laptops del Meduca podrían concluir en dos semanas, según Contralor

La auditoría que adelanta la Contraloría General de la República sobre las irregularidades en la adquisición de computadoras portátiles por parte del Ministerio de Educación (Meduca) está cerca de culminar, según confirmó el contralor Anel Bolo Flores. Flores estimó que los resultados definitivos del análisis técnico y financiero estarán listos en un lapso aproximado de dos semanas. Respecto a los detalles o hallazgos específicos de esta y otras auditorías en curso, Flores prefirió mantener reservas con el fin de resguardar el debido proceso y no entorpecer el trabajo de las autoridades judiciales. ”Los temas de las auditorías prefiero no decirlo en estos momentos porque puedo restar valor a las investigaciones en el Ministerio Público”, explicó el contralor.

Colaboración con la justicia

Flores enfatizó que la institución mantiene su compromiso de transparencia y colaboración continua con el Ministerio Público para deslindar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes hayan hecho un mal uso de los recursos del Estado. ”Nosotros seguimos trabajando en la auditoría. Ustedes bien lo saben, nosotros hemos sido muy públicos en revelar lo que estamos haciendo”, comentó el Contralor. “Esperemos seguir cooperando con el Ministerio Público como lo hemos venido haciendo, para ver si podemos de alguna manera reparar las carencias que tienen algunos panameños en saber quiénes fueron los que cometieron errores en el erario público y llevarlos a la justicia”, sostuvo.

Auditoría

La auditoría al proceso de adquisición de computadoras impulsado por el Meduca, una contratación rodeada de cuestionamientos, quedó en el centro de la controversia que precedió la renuncia de Lucy Molinar. La Contraloría verificará si las actuaciones, las condiciones de contratación y las modificaciones efectuadas durante el procedimiento cumplieron la legislación panameña y garantizaron el uso adecuado de los recursos públicos. Uno de los principales puntos bajo revisión será la participación inicial de 49 oferentes y las circunstancias que provocaron el retiro de varios interesados hasta dejar a una sola empresa dentro del proceso. La Contraloría buscará determinar si, a lo largo de la contratación, se respetaron los principios de igualdad, transparencia y libre competencia entre los participantes.

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