Tribunal Administrativo Tributario recibiría $400 mil menos de lo solicitado para 2027

El Tribunal Administrativo Tributario (TAT) solicitó un presupuesto de aproximadamente $3.9 millones para 2027, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de $3.5 millones, según las cifras presentadas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La diferencia representa unos $400 mil menos de lo solicitado, a partir de los montos redondeados expuestos durante la comparecencia. La propuesta también se sitúa por debajo del presupuesto de 2026, que asciende a aproximadamente $3.8 millones. La sustentación estuvo a cargo de la magistrada presidenta Luz Eleida Echeverría Alvarado, cuyo nombre figura así en los registros oficiales del tribunal. La presentación organizó las prioridades institucionales en cuatro ejes: administración de justicia, desarrollo del personal, infraestructura y transparencia. El componente de mayor asignación es el de administrar justicia de forma moderna y eficaz, con alrededor de $2.6 millones. Su objetivo es mejorar la gestión de expedientes, contar con personal especializado y adecuar los sistemas de trabajo a la legislación tributaria. Entre las metas expuestas figuran servicios de documentación y consulta, así como un sistema de gestión de expedientes ajustado a las necesidades legales de la institución. La presentación no incluyó cifras sobre casos pendientes ni tiempos previstos para resolverlos.

Menos recursos para infraestructura y capacitación

Para infraestructura y calidad de los servicios, el tribunal presentó una recomendación de $747 mil, frente a los $907 mil disponibles para ese eje en 2026. La diferencia es de $160 mil, equivalente a una reducción aproximada del 17.6 %. Ese componente comprende la conservación de las instalaciones, el fortalecimiento tecnológico y la planificación institucional. El tribunal planteó como metas cumplir sus planes de mejora física y tecnológica, además de ejecutar el presupuesto conforme a los objetivos establecidos. El eje de capital humano y cultura organizacional tendría $88 mil en 2027, mientras que en 2026 recibió $115 mil. Se trata de $27 mil menos, una disminución aproximada del 23.5 %. Los recursos de esa área se destinarían a capacitación, productividad, bienestar del personal y mejoras en la comunicación interna. También contempla actividades de formación en materia tributaria para públicos externos. En cambio, el componente de proyección institucional y transparencia aumentaría de $125 mil a $144 mil. Entre sus objetivos están las alianzas nacionales e internacionales, la rendición de cuentas, los compromisos contra la corrupción y el intercambio de buenas prácticas legales y administrativas.

Equipamiento y ejecución presupuestaria

El programa de inversiones recomendado para 2027 asciende a $48 mil, de los cuales $35 mil corresponden a equipos de computación. El resto se distribuiría entre mobiliario de oficina, equipos de comunicación, equipo educacional y otros bienes. Durante la exposición, el tribunal indicó que los servicios personales concentran aproximadamente el 72 % del presupuesto recomendado, con una asignación cercana a $2.5 millones. Sobre la ejecución de 2026, la entidad informó que, al 31 de agosto, tenía alrededor de $2.9 millones asignados y había ejecutado aproximadamente $2.2 millones. El 76 % de ejecución reportado corresponde a los recursos asignados hasta esa fecha, no a la totalidad del presupuesto anual de $3.8 millones. La recomendación del MEF deberá continuar su discusión dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. Las cifras presentadas muestran menores asignaciones para infraestructura, capacitación y administración de justicia, mientras aumenta el componente de transparencia y proyección institucional.

¿Cuánto presupuesto tendría el Tribunal Administrativo Tributario en 2027?