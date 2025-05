Gaza y la censura universitaria en EE.UU., la mirada de una estudiante panameña

Pero la respuesta, contrario a lo que esperaba de un espacio para la “universalidad de las ideas”, solo hubo represión. “Los arrestos comenzaron cuando los estudiantes se atrevieron a acampar. Vinieron con cargos criminales, suspensiones y medidas que no veíamos desde hace veinte años. Incluso fueron declarados personas no gratas en el campus”, recuerda Samantha.

Dos discursos

La era Trump

La llegada de Trump a la presidencia en enero de 2025 vino a endurecer aún más el panorama. Con la Orden Ejecutiva 14188, se institucionalizó una política que hace pasar toda crítica a Israel con antisemitismo. Se enviaron cartas desde la Oficina de Derechos Civiles de Estados Unidos a 60 universidades de las cuales se encontraban las de Brown, Cornell, Harvard, South Carolina y Yale.

El documento, con fecha del 10 de marzo de 2025, dictaminó lo siguiente: “La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de EE. UU. envió cartas a 60 instituciones de educación superior advirtiéndoles de posibles medidas coercitivas si no cumplen con sus obligaciones, según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, para proteger a los estudiantes judíos en el campus, incluyendo el acceso ininterrumpido a las instalaciones del campus y a las oportunidades educativas. Las cartas están dirigidas a todas las universidades estadounidenses que actualmente están siendo investigadas por violaciones del Título VI relacionadas con el acoso y la discriminación antisemitas”.

Pero las verdades, en estos casos, parecen contarse a medias. Lo cierto es que el Título VI de la Ley de Derechos Civiles sí se creó para proteger a estudiantes judíos, pero no solo a este grupo.

De acuerdo con un texto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el verdadero escrito dicta lo siguiente: “El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación basada en la raza, el color y el origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal”.

Y la maquinaria comenzó a girar. En cuestión de meses, al menos 300 visas estudiantiles fueron revocadas. Algunos fueron deportados. Otros, como Momodou Taal, prefirieron irse antes de ser silenciados para siempre.

Momodou era parte del movimiento. Su visa fue revocada por participar en una demanda contra la administración Trump por sus acciones contra manifestantes estudiantiles propalestinos. Taal, ciudadano con doble nacionalidad del Reino Unido y Gambia, dijo en X que tomó la decisión de salir del país “libre y con la cabeza en alto”.

“Dado lo que hemos visto en Estados Unidos, he perdido la fe en que un fallo favorable de los tribunales garantizaría mi seguridad personal y la posibilidad de expresar mis creencias”, escribió en sus redes sociales. “He perdido la fe en poder caminar por las calles sin ser secuestrado. Tras sopesar estas opciones, tomé la decisión de irme en mis propios términos”, agregó.

Cornell, mientras tanto, sigue en su contradicción. En la primavera de 2025, los estudiantes lograron pasar un referéndum con dos tercios de apoyo para exigir el despojo de inversiones en empresas armamentistas. Pero la administración lo ignoró. Pidió unanimidad entre todas las asambleas universitarias. Una unanimidad imposible. Una excusa perfecta.

Y mientras eso ocurría, tenía lugar una feria de empleo como si nada ocurriera en el campus. Seguía abriendo sus puertas a las mismas compañías que los estudiantes rechazaban. Aquellas con las manos tachan de estar “manchadas de sangre”. Cuando las protestas interrumpieron el evento, la represión fue fulminante. La policía universitaria —un cuerpo aparte de las autoridades locales— cerró filas. Los estudiantes fueron acusados formalmente, tratados como criminales, expulsados del campus.

“Hay procesos que aún no se han resuelto”, explica Samantha. “Y las negociaciones que existen son humillantes. Para algunos estudiantes, solo se les permite el ingreso a la universidad para ir a clases o a la biblioteca. Eso es todo”.

La medidas draconianas incluso recaen sobre estudiantes judíos que son críticos de las políticas de Israel; llegando las fuerzas más extremas, que defienden la ideología sionista, de acusar a estos estudiantes judíos críticos de “odiar su identidad”, lamenta la estudiante panameña.

Hoy, Samantha camina con cuidado por el campus. Ya no confía en que sus palabras no serán usadas en su contra. Sabe que puede ser la próxima. Pero no se calla. Por mientras, ella, al igual que muchos estudiantes extranjeros, camina con su documentación lista, al día. Aquellos que no son estadounidenses se han visto obligados a recibir asistencia legal para estar preparados si en algún momento ICE -servicio migratorio de Estados Unidos- toca sus puertas o los detiene en las calles, como se ha evidenciados a través de las redes sociales.

“No se trata solo de Palestina. Se trata de nuestra humanidad. De lo que estamos dispuestos a defender cuando todo nos empuja a quedarnos callados. Se trata de alzar la voz a favor de la verdad más allá de que si nos afecta directamente o no”, asegura la estudiante.

Y mientras habla, se hace evidente que el crujido que se oye bajo los pies en Cornell no son solo hojas secas. Son los fragmentos de una conciencia que ha comenzado a romperse. Y que, en esa ruptura, quizá pueda volver a construirse algo más justo.