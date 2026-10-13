Panamá y la Unión Europea avanzan en la implementación del Centro Copernicus LAC

Panamá avanza en el desarrollo de capacidades tecnológicas para la observación de la Tierra mediante la implementación del proyecto Centro Copernicus LAC Panamá, una iniciativa de cooperación internacional que busca facilitar el acceso a datos satelitales y herramientas de análisis para fortalecer la gestión pública y la toma de decisiones en América Latina y el Caribe.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) fue sede del Comité de Pilotaje del proyecto, un espacio de coordinación y seguimiento que reunió a las principales instituciones nacionales vinculadas a esta iniciativa: el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), la AIG y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), junto con la Delegación de la Unión Europea en Panamá y la Agencia Espacial Europea (ESA), responsables de la cooperación y ejecución del proyecto.

El encuentro contó con la participación del embajador de la Unión Europea en Panamá, S.E. Andrea Matteo Fontana; Francisco Guinard, subadministrador de la AIG; Michell Arias, directora de Innovación Gubernamental; el Dr. Eduardo Ortega Barría, director de la Senacyt; Carlos Fitzgerald, director de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores; e ingeniera Juan José Pimentel, encargado de Tecnologías Críticas y Emergentes de la Senacyt, además de representantes de los organismos participantes.

Durante la sesión se revisaron los avances en la implementación del Centro Copernicus LAC Panamá, concebido como un nodo regional para acercar a las instituciones de América Latina y el Caribe las capacidades de observación de la Tierra desarrolladas por la Unión Europea mediante el programa Copernicus. Esta iniciativa incorpora infraestructura tecnológica, datos satelitales y capacidades avanzadas para procesar y analizar información sobre el territorio, ofreciendo herramientas que pueden apoyar la planificación, la gestión pública y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Entre sus principales ámbitos de aplicación se encuentran la prevención y gestión de riesgos de desastres, la protección ambiental, la agricultura y la planificación territorial, sectores en los que la información satelital permite monitorear cambios, identificar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones. El uso de estos recursos contribuye a que los organismos públicos cuenten con información más precisa y oportuna para evaluar escenarios, anticipar posibles afectaciones y desarrollar estrategias que respondan a las necesidades de sus terri<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<torios.

La implementación del Centro Copernicus LAC Panamá representa una oportunidad para fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre Europa y América Latina y el Caribe, promoviendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades institucionales en el uso de datos de observación de la Tierra. A través de esta iniciativa, Panamá fortalece su participación en una infraestructura tecnológica de alcance internacional y consolida su papel como punto de conexión regional para el aprovechamiento de información satelital en áreas estratégicas para el desarrollo sostenible.

Con el seguimiento y la coordinación entre las instituciones participantes, la AIG, la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea continúan impulsando el desarrollo de capacidades tecnológicas que contribuyan a una gestión pública más informada, innovadora y preparada para responder a los desafíos de la región.