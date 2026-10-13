Mourinho sobre Endrick: ‘Tiene un potencial increíble y es muy importante para nosotros’

El Real Madrid y la Roma se medirán en la Jornada 2 de la UEFA Champions League este miércoles 14 de octubre. Más allá del reencuentro de Jose Mourinho con la afición de su ex equipo en el estadio Olímpico, previo al duelo, el portugués dejó varios titulares.

En conferencia de prensa, diferentes periodistas interrogaron al portugués sobre la polémica que suscitó en el partido del fin de semana anterior ante el Villarreal. El entrenador decidió responder todas las preguntas con un simple “los invito a ver el primer minuto del partido del Villarreal. Véanlo y hablamos el sábado”.

Polémica del partido ante el Villarreal

“Si me preguntas si mis jugadores actúan cohibidos en la Liga es por algo. Yo me fío de todos los árbitros antes del partido, en Europa y en el campeonato. Lo que me huele raro es que, cuando los árbitros se publican 24 horas antes del partido, se sepa con tres semanas de antelación”.

La Roma como uno de los rivales más fuertes de Italia

“No lo debo decir yo. Inter y Roma son los dos más fuertes de Italia. Son buenos recuerdos para mí. Los he visto a los dos y son los más fuertes. Estoy preparado para el regreso. Roma y yo queremos ganar, el amor se olvida”.

Reencuentro con su antiguo equipo

“Me gano a la gente siendo yo. Cuidando los intereses del club por encima de los míos. Por eso la gente se identifica. Ganamos la Conference, jugamos la final de la Europa League. Me han tratado muy bien en muchos clubes, pero esta gente es especial”.

Presente de Endrick

“Olvídense de los clubes interesados. Es mejor que se sienten a esperar, porque si no se van a cansar. Es un jugador que adoro. Es un jugador que creo que tiene un potencial increíble y es muy importante para nosotros”.

Ausencia del brasileño vs. Villarreal

“Este partido, para nuestra suerte, fue su mala suerte, porque cuando hacemos el gol, él iba a entrar. Él y Bernardo iban a entrar prácticamente en el momento en que hacemos el gol. Y después, ganando y con diez, es normal que un entrenador cambie de idea y tenga otras opciones. Quien esté interesado en él va a tener que pelear mucho conmigo, porque creo que no necesita salir cedido y que va a tener el mayor de los éxitos aquí”.