Las emotivas palabras de José Mourinho sobre el Real Madrid y Álvaro Arbeloa

'Quiero mucho al Madrid y a Álvaro (Arbeloa)', dijo este martes 27 de enero el <b>técnico del Benfica y extrenador del equipo merengue, José Mourinho</b>, en la rueda de prensa previa al partido de la UEFA Champions League frente al club blanco.En su comparecencia, Mourinho aseguró también que al Benfica sólo le vale ganar, por lo que 'o matas o mueres de pie'.Sobre el actual entrenador del conjunto español, Álvaro Arbeloa, Mourinho recordó que durante su etapa blanca fue uno de sus 'niños' y lo definió como uno 'de los mejores hombres que ha jugado en el Real Madrid'.