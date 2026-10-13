Lotería Nacional reprograma sorteo del miércoles para el jueves 15 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo programado inicialmente para este miércoles 14 de octubre fue reprogramado para el jueves 15 de octubre, a las 5:00 p.m., debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en el país.

A través de este anuncio, la institución comunicó el cambio de fecha y horario de la actividad, por lo que exhortó a los billeteros, compradores y demás personas vinculadas a los sorteos a tomar en cuenta la nueva programación y realizar los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos.

Como parte de las medidas anunciadas, la LNB también informó que el proceso de devolución de billetes a nivel nacional estará habilitado hasta las 2:00 p.m. del jueves 15 de octubre.