Lotería Nacional reprograma sorteo del miércoles para el jueves 15 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo programado inicialmente para este miércoles 14 de octubre fue reprogramado para el jueves 15 de octubre, a las 5:00 p.m., debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en el país.
A través de este anuncio, la institución comunicó el cambio de fecha y horario de la actividad, por lo que exhortó a los billeteros, compradores y demás personas vinculadas a los sorteos a tomar en cuenta la nueva programación y realizar los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos.
Como parte de las medidas anunciadas, la LNB también informó que el proceso de devolución de billetes a nivel nacional estará habilitado hasta las 2:00 p.m. del jueves 15 de octubre.
La reprogramación se produce en medio de los recientes movimientos sísmicos reportados en el territorio nacional, una situación que motivó a la institución a modificar el calendario previsto para el desarrollo del sorteo. La medida implica un ajuste en las actividades relacionadas con esta jornada, por lo que resulta importante que los participantes y vendedores estén atentos a los horarios actualizados.
La Lotería Nacional de Beneficencia recordó, mediante su comunicado, las nuevas fechas y horas para el sorteo y la devolución de billetes, con el propósito de que las personas involucradas puedan organizar sus actividades y cumplir con los procedimientos correspondientes sin contratiempos.
La entidad recomendó tomar en cuenta esta actualización para evitar confusiones con la programación original del miércoles 14 de octubre.
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