Gordito del Zodiaco de septiembre cambia de fecha: se jugará el 2 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco, previsto originalmente para este viernes 25 de septiembre, fue reprogramado para el viernes 2 de octubre.
De acuerdo con la entidad, el cambio responde a razones operativas y a solicitudes recibidas por parte de los billeteros, con el objetivo de mejorar las condiciones para la venta del producto.
La LNB explicó que la nueva fecha también coincide con los períodos de pago de quincena de los sectores público y privado, así como de los jubilados, lo que permitirá una mayor liquidez para los compradores.
La institución exhortó a los compradores y billeteros a tomar en cuenta la nueva fecha establecida para el sorteo.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...