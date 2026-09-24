Gordito del Zodiaco de septiembre cambia de fecha: se jugará el 2 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco, previsto originalmente para este viernes 25 de septiembre, fue reprogramado para el viernes 2 de octubre.

De acuerdo con la entidad, el cambio responde a razones operativas y a solicitudes recibidas por parte de los billeteros, con el objetivo de mejorar las condiciones para la venta del producto.

La LNB explicó que la nueva fecha también coincide con los períodos de pago de quincena de los sectores público y privado, así como de los jubilados, lo que permitirá una mayor liquidez para los compradores.

La institución exhortó a los compradores y billeteros a tomar en cuenta la nueva fecha establecida para el sorteo.