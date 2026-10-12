Lotería reprograma para lunes 12 de octubre el sorteo suspendido por sismos

La Lotería Nacional de Beneficencia informó que hoy, lunes 12 de octubre, se llevará a cabo el sorteo del Dominical correspondiente al domingo 11 de octubre, el cual fue pospuesto debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en el país.
De acuerdo con la entidad, el sorteo se realizará en su horario habitual, a las 3:00 p.m., luego de que se tomara la decisión de aplazarlo como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de los funcionarios y billeteros ante la situación sísmica.
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Por otra parte, la Lotería Nacional de Beneficencia comunicó que la agencia de Soná permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, también como consecuencia de los recientes acontecimientos sísmicos.
En cuanto a las devoluciones correspondientes a esta área, la institución informó que deberán realizarse en la Dirección Provincial de Veraguas, ubicada en Santiago.
La entidad indicó que el cierre se mantendrá vigente hasta que se emita una nueva comunicación oficial sobre la reapertura de la agencia.
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