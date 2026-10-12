Lotería reprograma para lunes 12 de octubre el sorteo suspendido por sismos

La Lotería Nacional de Beneficencia informó que hoy, lunes 12 de octubre, se llevará a cabo el sorteo del Dominical correspondiente al domingo 11 de octubre, el cual fue pospuesto debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en el país.

De acuerdo con la entidad, el sorteo se realizará en su horario habitual, a las 3:00 p.m., luego de que se tomara la decisión de aplazarlo como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de los funcionarios y billeteros ante la situación sísmica.