Rajaduras y caída de cielos rasos: los daños en sedes judiciales tras terremoto

El Órgano Judicial mantiene las inspecciones técnicas y las reparaciones en varias sedes del país afectadas por el terremoto de este 9 de octubre. Entre los daños reportados figuran rajaduras en paredes, caída de cielos rasos, desplazamiento de mobiliario y fugas de agua.

La institución desarrolla un plan de contingencia en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y sus equipos de ingeniería y arquitectura, para determinar las condiciones de los edificios y establecer cuáles pueden reanudar sus actividades de forma segura.

En Veraguas se reportaron daños en 12 edificios, entre ellos rajaduras, caída de cielos rasos y desplazamiento de mobiliario. Personal técnico del Órgano Judicial y del Cuerpo de Bomberos participa en las inspecciones, mientras cuadrillas procedentes de David y Bocas del Toro realizan labores de limpieza y reparación.

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Veraguas cuenta con autorización y certificación de Sinaproc para su ocupación y funcionamiento, por lo que las audiencias pueden celebrarse en sus instalaciones. En cambio, las sedes municipales de Mariato, La Mesa y Río de Jesús continúan sujetas a evaluaciones e intervenciones.

En Herrera, las inspecciones permitieron iniciar reparaciones menores y trabajos en cielos rasos. Sin embargo, el edificio Ras Tower permanece bajo restricción de ocupación y uso porque Sinaproc no ha autorizado su habilitación.

En Los Santos, los equipos técnicos evalúan las estructuras afectadas y ejecutan labores de limpieza y reparación. Como alternativa para celebrar audiencias, se habilitó el camión de adiestramiento ubicado en el exterior del edificio del SPA.

También se mantienen bajo evaluación el Tribunal Superior de Las Tablas y el Juzgado Municipal de Macaracas.

En Coclé, las inspecciones detectaron fugas de agua y rajaduras en paredes de bloque con elementos estructurales, además de daños en juzgados municipales. El Órgano Judicial contempla contratar servicios externos para ejecutar las reparaciones necesarias.

El edificio Conte también requiere trabajos correctivos por la caída de cielo raso antes de determinar si puede reanudar sus actividades.

Por otra parte, en el Juzgado de Tonosí se reportó escasez de agua, por lo que se aplican medidas para garantizar el abastecimiento.

Entre las instalaciones que necesitan atención por daños de mayor consideración figuran las paredes del Tribunal Superior de Las Tablas y del Tribunal Superior de Coclé, así como los juzgados de Mariato, Soná y Río de Jesús.

Estas sedes permanecen bajo evaluación e intervención técnica antes de determinar las condiciones para su ocupación y funcionamiento.

En otras instalaciones se identificaron daños que requieren seguimiento, como nuevas rajaduras en el edificio 727 del Sistema Penal Acusatorio, en la provincia de Panamá; fisuras leves en el edificio Columbus, en Colón; y pequeñas rajaduras y afectaciones en cristales de las esquinas de la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste.

En Bocas del Toro, Chiriquí y Darién, el Órgano Judicial no ha reportado afectaciones en las infraestructuras judiciales, según la información divulgada.