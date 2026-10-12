AMP cierra puertos en Bocas del Toro, Veraguas, Azuero y Chiriquí por terremoto

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) mantiene cerrados este 12 de octubre de forma preventiva varios puertos estatales y oficinas administrativas tras el terremoto registrado el pasado viernes con el objetivo de ejecutar evaluaciones técnicas en la infraestructura portuaria y priorizar la seguridad del personal afectado en distintos puntos del país

El jefe del Departamento de Operaciones Portuarias de la entidad, Jonathan Tangarini, explicó que las inspecciones preliminares arrojaron principalmente daños estructurales consistentes en rajaduras en paredes, afectaciones en muelles y pilotes, así como caídas de cielorrasos y mobiliario.

El funcionario precisó que la institución trabaja en un plan de contingencia para censar al personal disponible y habilitar progresivamente las autorizaciones de zarpe.

Hasta el momento, la medida institucional de suspensión temporal abarca las siguientes regiones y facilidades:

- Provincia de Veraguas: Cierre de Puerto Vidal y Puerto Mutis, además de la suspensión de atención al público en las oficinas administrativas.

- Provincia de Bocas del Toro: Suspensión de operaciones en Puerto Almirante y cierre temporal de la sede administrativa de Almirante.

- Provincias de Coclé, Herrera y Los Santos: Cierre preventivo de las instalaciones portuarias estatales y de las sedes administrativas institucionales en cada región.

- Provincia de Chiriquí: Suspensión temporal de atención al público en la oficina administrativa situada en Remedios.

Por otra parte, la administración aclaró que, a pesar de las restricciones operativas generales, se mantendrá la atención exclusiva para los zarpes en las terminales de Almirante, Mutis y Pedregal con el fin de garantizar el movimiento logístico esencial.

“Las embarcaciones pesqueras y de cabotaje impulsan la economía y traen alimentos necesarios para las poblaciones afectadas”, señaló Tangarini al detallar que el resto de los puertos del país opera con regularidad y que hasta el momento no se registran daños en las naves.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los armadores pesqueros para informarse únicamente a través de las vías oficiales del Gobierno y evitar la difusión de alertas falsas transmitidas en redes sociales