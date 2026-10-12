  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

AMP cierra puertos en Bocas del Toro, Veraguas, Azuero y Chiriquí por terremoto

La entidad exhortó a los usuarios y operadores marítimos a mantenerse informados a través de los canales oficiales.
La entidad exhortó a los usuarios y operadores marítimos a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 12/10/2026 10:02
La decisión contempla la situación particular de los colaboradores cuyas viviendas y familias resultaron afectadas por el movimiento telúrico

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) mantiene cerrados este 12 de octubre de forma preventiva varios puertos estatales y oficinas administrativas tras el terremoto registrado el pasado viernes con el objetivo de ejecutar evaluaciones técnicas en la infraestructura portuaria y priorizar la seguridad del personal afectado en distintos puntos del país

El jefe del Departamento de Operaciones Portuarias de la entidad, Jonathan Tangarini, explicó que las inspecciones preliminares arrojaron principalmente daños estructurales consistentes en rajaduras en paredes, afectaciones en muelles y pilotes, así como caídas de cielorrasos y mobiliario.

El funcionario precisó que la institución trabaja en un plan de contingencia para censar al personal disponible y habilitar progresivamente las autorizaciones de zarpe.

Hasta el momento, la medida institucional de suspensión temporal abarca las siguientes regiones y facilidades:

- Provincia de Veraguas: Cierre de Puerto Vidal y Puerto Mutis, además de la suspensión de atención al público en las oficinas administrativas.

- Provincia de Bocas del Toro: Suspensión de operaciones en Puerto Almirante y cierre temporal de la sede administrativa de Almirante.

- Provincias de Coclé, Herrera y Los Santos: Cierre preventivo de las instalaciones portuarias estatales y de las sedes administrativas institucionales en cada región.

- Provincia de Chiriquí: Suspensión temporal de atención al público en la oficina administrativa situada en Remedios.

Por otra parte, la administración aclaró que, a pesar de las restricciones operativas generales, se mantendrá la atención exclusiva para los zarpes en las terminales de Almirante, Mutis y Pedregal con el fin de garantizar el movimiento logístico esencial.

“Las embarcaciones pesqueras y de cabotaje impulsan la economía y traen alimentos necesarios para las poblaciones afectadas”, señaló Tangarini al detallar que el resto de los puertos del país opera con regularidad y que hasta el momento no se registran daños en las naves.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los armadores pesqueros para informarse únicamente a través de las vías oficiales del Gobierno y evitar la difusión de alertas falsas transmitidas en redes sociales

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo