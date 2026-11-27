Condiciones estables y secas en gran parte de la vertiente del Pacífico, lluvias aisladas en el Caribe occidental y central, y condiciones marítimas adversas en ambos litorales predominarán en Panamá este viernes 27 de noviembre. De acuerdo con el pronostico de Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc),el país registrará un ambiente caluroso con sensación térmica elevada de 36°C a 42°, índices de radiación ultravioleta de muy altos a extremos en la mayor parte del territorio.

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En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevé mayor cobertura nubosa con intervalos nubosos y lluvias aisladas desde Bocas del Toro hasta sectores de Colón, tendencia que se mantendrá a lo largo del día con lluvias ligeras y continuas en puntos de esta vertiente, mientras que el resto mostrará un ambiente estable y parcialmente nublado. En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana habrá cielo de despejado a parcialmente nublado en el occidente, provincias centrales, región metropolitana y el golfo, en tanto que el resto variará de parcialmente nublado a nublado. Por la tarde se esperan aguaceros aislados y breves en Tierras Altas de Chiriquí (cerca de la frontera), Cordillera Central, norte de Panamá, cordilleras de Coclé y serranías de Panamá Oeste, permaneciendo el resto del sector sin lluvias relevantes y con calor; en la noche predominará poca nubosidad en toda la vertiente y el ambiente se tornará más fresco.

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Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 22 °C en las zonas montañosas y entre 23 °C y 25 °C en las áreas bajas, mientras que las máximas irán de 28 °C a 35 °C con mayor sensación calurosa en el occidente y las provincias centrales. Predominarán flujos de viento provenientes del norte sobre gran parte del territorio nacional con velocidades de 15 a 35 km/h y posibles variaciones locales que generen ráfagas puntuales.

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Por su parte, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 9 y 11 en las categorías de muy altos a extremos en el territorio nacional, excepto en el Caribe occidental, donde los valores serán moderados y no superarán el nivel 6; ante ello, se recomienda mantener una hidratación adecuada.

Condiciones marítimas

En las condiciones marítimas, el litoral Pacífico registrará alturas de oleaje entre 1.20 y 1.80 metros con condiciones adversas, mientras que el Caribe presentará un estado del mar desfavorable con olas de hasta 2.00 metros.

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