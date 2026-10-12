Sismo en Panamá: MiCultura evalúa daños en iglesias, museos y edificios patrimoniales

El Ministerio de Cultura coordinó las evaluaciones técnicas de iglesias, museos, bibliotecas, mercados artesanales y otros inmuebles de valor histórico y cultural afectados por el sismo del pasado 9 de octubre, con el propósito de determinar la magnitud de los daños, establecer medidas de seguridad y definir las acciones de recuperación y conservación necesarias. Las inspecciones se concentran en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, aunque también se han comunicado afectaciones en otras zonas del país. Entre los inmuebles que requieren atención figuran templos religiosos, edificios gubernamentales, espacios museísticos y centros vinculados con la conservación del patrimonio nacional. La emergencia sísmica ha generado daños en infraestructuras públicas y privadas del interior del país.

Los reportes han documentado afectaciones en edificios de Penonomé, templos históricos de Azuero y otras localidades, mientras las autoridades mantienen las labores de inspección y respuesta. Entre los casos más relevantes señalados en el informe preliminar de evaluación patrimonial figuran la Catedral San Juan Bautista y el edificio de la Gobernación de Penonomé, ambos identificados en los reportes iniciales como inmuebles inseguros, con acceso restringido. En la catedral se reportó el colapso parcial del cuerpo de campanas de una de sus torres, además de grietas en la estructura y caída de escombros sobre la vía pública. Estos daños requieren una evaluación especializada para establecer las condiciones de estabilidad del inmueble y las medidas de protección necesarias. En el edificio de la Gobernación de Penonomé se documentó el colapso de secciones de los muros laterales, con exposición de entrepisos y afectaciones en la fachada. La magnitud de los daños hace necesario determinar qué elementos pueden estabilizarse y cuáles podrían requerir intervenciones de mayor alcance. Las afectaciones en ambas estructuras también fueron reportadas por medios periodísticos durante las primeras horas posteriores al terremoto.

El informe preliminar de la Coordinación Técnica de la Unidad de Gestión de Proyectos de MiCultura también incluye daños en la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros. Entre las afectaciones descritas figuran desprendimientos de fragmentos de fachada, grietas y pérdida de tejas en las cubiertas. Mientras se completan las evaluaciones, estos inmuebles permanecen sujetos a restricciones de uso y medidas preventivas para reducir el riesgo de desprendimientos o nuevos daños. En la provincia de Los Santos, los reportes preliminares identifican afectaciones en la iglesia de San Atanasio, ubicada en la Villa de Los Santos, además de daños en otros templos de distintas localidades. La iglesia de San Atanasio figura entre los edificios históricos afectados por el movimiento telúrico. Micultura informó sobre daños en su estructura, particularmente en el campanario, mientras continúan las verificaciones para determinar el alcance de las afectaciones.

En Veraguas también se reportaron daños en templos religiosos, incluida la Catedral de Santiago Apóstol. Asimismo, se comunicaron afectaciones en la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya, donde se informó de la caída de parte de la torre. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló, según la información suministrada para esta nota, que todas las iglesias afectadas recibirán atención. La intervención institucional busca proteger tanto las estructuras como los bienes culturales que conservan, sin dejar de lado la seguridad de feligreses, visitantes, trabajadores y residentes de las zonas cercanas. Museos: daños en estructuras, vitrinas y objetos arqueológicos Los reportes recibidos por MiCultura también dan cuenta de afectaciones en el Museo de la Nacionalidad, el Museo Belisario Porras, el Museo de Penonomé y el Museo Regional de Aguadulce. Entre los daños comunicados figuran deslizamientos y desprendimientos de tejas, grietas en paredes, deterioro de elementos constructivos y afectaciones en vitrinas y objetos arqueológicos. En el Museo Arqueológico de El Caño se reportaron daños menores, principalmente relacionados con el desplazamiento de tejas. Las inspecciones deberán establecer si las afectaciones se limitan a elementos superficiales o si comprometen componentes estructurales de los edificios. También será necesario comprobar las condiciones de conservación de las colecciones, incluidas las piezas arqueológicas y otros bienes expuestos o almacenados. En algunos inmuebles, las restricciones de acceso, por motivos de seguridad, han impedido verificar las condiciones internas. Esto mantiene pendiente la revisión de altares, imágenes religiosas, cubiertas y otros elementos patrimoniales cuya integridad deberá determinarse mediante inspecciones autorizadas. Los mercados artesanales quedan cerrados preventivamente. Los mercados de artesanías de La Arena, en Herrera; Penonomé, en Coclé; y Santiago, en Veraguas, permanecen cerrados de manera preventiva tras registrarse afectaciones preliminares relacionadas con el sismo. Entre los daños reportados se encuentran grietas en paredes, desprendimientos de cielorrasos y afectaciones en sistemas eléctricos y de climatización. También se comunicaron pérdidas o daños en vitrinas y piezas artesanales.