Edificios a la espera de inspección reciben a quienes escucharon sus paredes crujir

Han pasado tres días desde el sismo de 7.5° que sacudió el país, y en Ciudad de Panamá, miles de panameños duermen ansiosos en edificios que aún no han sido inspeccionados, muchos de ellos con adultos mayores, niños y personas vulnerables.

Andrea Vicuña estaba con sus hijas de 11 y 15 años y una de sus amiguitas en el piso 9 de su edificio cuando ocurrió el temblor.

“Sonaba como si se craqueara el edificio, como si se estuviera quebrando algo. Yo tengo unas lámparas colgantes que se empezaron a mover, yo esperé a que se dejaran de mover tan fuerte y les dije: vamos a bajar”, contó Andrea. “Me sentía con mucho miedo y muy responsable de lo que pudiera pasar porque realmente no sabía si el edificio se iba a desplomar o no se iba a desplomar”, añadió.

Prevenida por el terremoto de Venezuela, tenía preparada una maleta de emergencia, había identificado el “triángulo de la vida” en el apartamento y evacuó siguiendo todas las recomendaciones, cuándo ya había terminado el temblor. En el apartamento se pueden ahora observar grietas en el suelo y las paredes, incluyendo el cuarto de su hija.

“No he querido regresar. Mis hijas tienen miedo todavía porque vivieron el terror acá, así que estamos durmiendo en casa de mi mamá que tiene una casa y se siente mucho menos, se han sentido con menos intensidad que en apartamento. Y también es porque nos quedamos sin gas, hubo una fuga de gas y apenas lo pusieron este lunes, así que ya yo creo que cuando nos sintamos cómodas y seguras pues volvemos ahí”, explicó.

La administración del edificio revisó superficialmente los distintos pisos, pero aún está pendiente una inspección por parte de personal idóneo. De acuerdo a Andrea, la administración les ha comunicado que se encuentran evaluando presupuestos para contratar el servicio.