Edificios a la espera de inspección reciben a quienes escucharon sus paredes crujir

Han pasado tres días desde el sismo de 7.5° que sacudió el país, y en Ciudad de Panamá, miles de panameños duermen ansiosos en edificios que aún no han sido inspeccionados, muchos de ellos con adultos mayores, niños y personas vulnerables.
Andrea Vicuña estaba con sus hijas de 11 y 15 años y una de sus amiguitas en el piso 9 de su edificio cuando ocurrió el temblor.
“Sonaba como si se craqueara el edificio, como si se estuviera quebrando algo. Yo tengo unas lámparas colgantes que se empezaron a mover, yo esperé a que se dejaran de mover tan fuerte y les dije: vamos a bajar”, contó Andrea. “Me sentía con mucho miedo y muy responsable de lo que pudiera pasar porque realmente no sabía si el edificio se iba a desplomar o no se iba a desplomar”, añadió.
Prevenida por el terremoto de Venezuela, tenía preparada una maleta de emergencia, había identificado el “triángulo de la vida” en el apartamento y evacuó siguiendo todas las recomendaciones, cuándo ya había terminado el temblor. En el apartamento se pueden ahora observar grietas en el suelo y las paredes, incluyendo el cuarto de su hija.
“No he querido regresar. Mis hijas tienen miedo todavía porque vivieron el terror acá, así que estamos durmiendo en casa de mi mamá que tiene una casa y se siente mucho menos, se han sentido con menos intensidad que en apartamento. Y también es porque nos quedamos sin gas, hubo una fuga de gas y apenas lo pusieron este lunes, así que ya yo creo que cuando nos sintamos cómodas y seguras pues volvemos ahí”, explicó.
La administración del edificio revisó superficialmente los distintos pisos, pero aún está pendiente una inspección por parte de personal idóneo. De acuerdo a Andrea, la administración les ha comunicado que se encuentran evaluando presupuestos para contratar el servicio.
El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el coronel Víctor Álvarez, explicó a La Estrella de Panamá el protocolo que debe seguirse.
“El PH o la administración debe buscar su idóneo estructural y su idóneo en materia de gas y nos llama a nosotros y nosotros le damos las orientaciones correspondientes”, apuntó Álvarez. “En el caso de las instituciones gubernamentales, deben poner su departamento de infraestructura y arquitectura junto con los bomberos para que los bomberos le den la orientación correspondiente”, acotó.
Álvarez enfatizó que los bomberos no son responsables de revisar temas estructurales, pero que están dando apoyo a todos los PH.
De acuerdo a las explicaciones de las autoridades, cada edificio es responsable de contratar empresas idóneas para la inspección. La Decana ha podido conocer que la demanda extraordinaria por estos servicios ha ocasionado que se disparen los precios de los mismos, y fuentes consultadas indican que hay quiénes cobran más por dar el servicio más rápido.
Cayetano Gálvez estaba en el apartamento de sus padres, en el piso 5 de un edificio de Parque Lefevre cuando ocurrió el sismo. Su residencia es un apartamento en otro edificio, en el piso 10 por Río Abajo, dónde vive junto a su pareja. Ambos edificios se encuentran a la espera de inspecciones por personal idóneo. Cayetano decidió regresar a su apartamento, aunque la ansiedad regresa con cada nueva réplica.
“Hasta el domingo en la noche fue que pude dormir en mi cama, aún con la preocupación. Siento que algo se mueve sin que realmente sea cierto”, compartió Cayetano. “Mi pareja, ella sí está más tranquila, tiene su propia manera de manejarlo, pero yo quiero proteger”.
Alicia, quien pidió no publicar su nombre completo, vive en un edificio de El Carmen, dónde las grietas son claramente visibles. “Mucha gente estaba cocinando en pleno terremoto y dejaron las estufas encendidas. Hay reportes de fugas de gas, pero no lo han confirmado los bomberos”, compartió Alicia. “No sabemos si es seguro, hicieron una inspección el sábado con un solo ingeniero pero por encima. No ha ido Sinaproc, no han hecho revisiones profundas que me den tranquilidad,” advirtió. Aún recuerda el día del sismo, cuándo escuchó las paredes crujir como si fueran galletas.
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