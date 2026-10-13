Casa Blanca solicita la renuncia de Kimberly Guilfoyle tras denuncias por presunta solicitud de $100.000

La Casa Blanca pidió este martes 13 de octubre la renuncia de Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia, tras una serie de denuncias sobre presuntas conductas indebidas antes y durante su gestión diplomática.

La decisión fue anunciada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, después de que el presidente Donald Trump manifestara su descontento con los reportes publicados sobre la diplomática.

“Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor”, declaró Zacharia ante los periodistas.

La solicitud se produjo después de que The Wall Street Journal informara que Guilfoyle habría pedido a Eric Deters, empresario y donante vinculado a Trump, que cubriera una factura de American Express de 100.000 dólares en julio de 2025, poco antes de su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense, según CBS News.

Según el reportaje, la petición habría estado acompañada de la promesa de facilitar el acceso a altos funcionarios de la Administración estadounidense.

Deters afirmó que esperaba obtener ayuda para contactar con autoridades federales, entre ellas funcionarios relacionados con asuntos fiscales y judiciales.

Este caso específico ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el uso de relaciones políticas para obtener beneficios personales.

Guilfoyle anunció su salida del cargo mediante una publicación en redes sociales. También rechazó las acusaciones y afirmó que defendería su nombre, reputación e integridad.

Según Al Jazeera, sus abogados sostuvieron que el dinero solicitado correspondía a pagos pendientes por intervenciones públicas y compromisos profesionales anteriores a su nominación como embajadora, y no a un intercambio de favores políticos.