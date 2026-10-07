Marco Rubio niega que Estados Unidos esté impidiendo el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este miércoles 7 de octubre que el Gobierno estadounidense esté obstaculizando o impidiendo el regreso a Venezuela de la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Rubio rechazó las versiones que señalan a la administración del presidente Donald Trump como responsable de las dificultades para el retorno de Machado y cuestionó que esas informaciones sean presentadas como hechos confirmados únicamente porque fueron publicadas por medios de comunicación.

Machado ha intentado en siete ocasiones diferentes ingresar a Venezuela. En las últimas tres lo hizo desde la ciudad de Panamá, en donde llegó procedente de Europa.

“No sé de qué están hablando. Honestamente, no lo sé. El hecho de que ustedes publiquen algo no significa que sea cierto”, respondió Rubio ante una pregunta de periodistas sobre el supuesto papel de Estados Unidos en el regreso de Machado.

El secretario de Estado fue consultado específicamente sobre un reporte publicado por The Wall Street Journal, según el cual Estados Unidos no habría facilitado el retorno de la dirigente opositora a Venezuela.

Rubio cuestionó entonces que una información publicada sobre Machado en un periódico sea considerada automáticamente como verdadera.

“Puedo mostrarles muchos artículos que están en el periódico que no son ciertos”, afirmó.

El funcionario estadounidense sostuvo que algunas informaciones son presentadas inicialmente como versiones de una fuente y posteriormente terminan siendo tratadas como hechos establecidos.

“Consiguen que alguien les diga algo, luego lo reportan, y ahora es un hecho establecido, y después me preguntan sobre ello como si de alguna manera hubiera sido probado como un hecho”, señaló.

Rubio afirmó además que Estados Unidos “nunca ha pedido a nadie que no deje entrar a nadie, en ningún lugar del mundo”, y aseguró que esa posición la ha expresado anteriormente.

“No sé cómo responder una pregunta que se basa en algo que es falso”, concluyó el secretario de Estado.