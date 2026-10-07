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Caso Lau Cortés: Fiscalía expone presuntas transferencias a República Dominicana y compra de casa por $256 mil

El proceso contra Lau Cortés está relacionado con una investigación por un presunto enriquecimiento injustificado
El proceso contra Lau Cortés está relacionado con una investigación por un presunto enriquecimiento injustificado Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 07/10/2026 13:55
La cifra de presunto incremento patrimonial no justificado establecida por la Contraloría General de la República es de $122,553 entre 2019 y 2024, según lo expuesto durante la audiencia.

La Fiscalía detalló durante la audiencia contra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, una serie de movimientos financieros que, según la investigación, estarían relacionados con un presunto incremento patrimonial no justificado.

De acuerdo con fuentes con acceso a la audiencia consultadas por La Estrella de Panamá, los fiscales expusieron movimientos presuntamente utilizados para ocultar bienes, entre ellos transferencias por aproximadamente $500 mil hacia República Dominicana.

La cifra de presunto incremento patrimonial no justificado establecida por la Contraloría General de la República es de $122,553 entre 2019 y 2024, según lo expuesto durante la audiencia.

Los fiscales también detallaron la adquisición de una casa de playa en Coclé por $256 mil, así como pagos relacionados con un apartamento ubicado en Santa María. Solo en abril de 2023, los abonos a este inmueble alcanzaron $183 mil.

La información fue presentada después de que la jueza Xenia Pérez declarara legal la aprehensión de Lau Cortés. Posteriormente, alrededor de las 12:55 p.m., la jueza decretó un receso para almorzar.

La audiencia se desarrolla sin la presencia de los medios de comunicación, luego de que Pérez ordenara a los periodistas salir de la sala. La jueza señaló que, aunque las audiencias son públicas, tomó la decisión considerando la presunción de inocencia del exdirector de la CSS y permitió únicamente la permanencia de la periodista del Órgano Judicial.

Está previsto que la audiencia se reanude a las 2:00 p.m., cuando continuará la imputación de cargos y posteriormente se abordará el ordenamiento de medidas cautelares.

El proceso contra Lau Cortés está relacionado con una investigación por un presunto enriquecimiento injustificado durante el período en que estuvo al frente de la CSS.

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