  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Hombre huye de una gasolinera sin pagar y lesiona a una trabajadora en Pacora

La despachadora recibió golpes luego de ser arrastrada.
La despachadora recibió golpes luego de ser arrastrada. Tomado de video
Por
Leiny Pérez
  • 07/10/2026 13:44
El conductor habría arrancado la manguera del dispensador al escapar tras abastecer su vehículo

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional luego de que presuntamente huyera de una estación de combustible sin pagar el servicio y causara daños a la propiedad privada y lesiones a una trabajadora en el sector de Monte Rico, corregimiento de Pacora.

De acuerdo con la información policial, el conductor abasteció su vehículo con combustible y posteriormente emprendió la fuga sin realizar el pago correspondiente.

Durante la huida, habría arrancado la manguera de la máquina dispensadora. En medio de la acción, la despachadora recibió golpes luego de ser arrastrada, según el reporte de las autoridades.

Tras recibir la alerta, unidades policiales desplegaron un operativo para localizar al conductor, quien fue aprehendido poco después.

El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes por los daños y las lesiones ocasionadas durante el hecho.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo