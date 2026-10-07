Hombre huye de una gasolinera sin pagar y lesiona a una trabajadora en Pacora

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional luego de que presuntamente huyera de una estación de combustible sin pagar el servicio y causara daños a la propiedad privada y lesiones a una trabajadora en el sector de Monte Rico, corregimiento de Pacora.

De acuerdo con la información policial, el conductor abasteció su vehículo con combustible y posteriormente emprendió la fuga sin realizar el pago correspondiente.

Durante la huida, habría arrancado la manguera de la máquina dispensadora. En medio de la acción, la despachadora recibió golpes luego de ser arrastrada, según el reporte de las autoridades.

Tras recibir la alerta, unidades policiales desplegaron un operativo para localizar al conductor, quien fue aprehendido poco después.

El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes por los daños y las lesiones ocasionadas durante el hecho.