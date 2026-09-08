Operativo en Tocumen culmina con el decomiso de 400 paquetes de presunta droga

Un hombre fue aprehendido durante un operativo realizado en el sector de Tocumen, luego de que las autoridades localizaran 400 paquetes de presunta droga dentro del vehículo en el que se transportaba.
La acción fue desarrollada por unidades policiales en conjunto con el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
De acuerdo con las autoridades, durante la inspección del vehículo fueron ubicados los paquetes que contenían la presunta sustancia ilícita, por lo que el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.
El caso será investigado por las autoridades judiciales, así como la responsabilidad del aprehendido.
Las autoridades mantienen los operativos contra el tráfico de drogas en distintos puntos del país, como parte de las acciones para combatir este delito.
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