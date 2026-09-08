Avalancha en Rusia deja 11 alpinistas muertos y seis desaparecidos

Una avalancha de piedras y nieve dejó 11 alpinistas muertos y seis desaparecidos en Bezengui, Rusia, región de Kabardino-Balkaria.

Según informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, citado por el medio DW, el incidente ocurrió el domingo cuando un grupo de 33 escaladores se encontraba en esta zona montañosa, reconocida por sus picos de más de 5.000 metros de altura y sus glaciares.

Según las autoridades, 10 integrantes del grupo lograron descender por sus propios medios, mientras que otros seis resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

El grupo fue sorprendido inicialmente por un desprendimiento de piedras y posteriormente por nieve. De acuerdo con el canal ruso de Telegram Baza, citado por DW, ambos fenómenos habrían sido provocados por los fuertes vientos que azotaron el área.

La cifra de fallecidos aumentó después de que inicialmente las autoridades reportaran la muerte de dos personas tras el accidente. El caso también derivó en la apertura de una investigación penal