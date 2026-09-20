La Policía explica por qué detuvieron el tráfico con arma en mano en el Rod Carew

Fuentes de la Policía Nacional aclararon a este medio los hechos registrados este domingo en las inmediaciones del Estadio Rod Carew, donde varios conductores captaron en video a unidades policiales armadas interrumpiendo el tráfico vehicular, generando alarma e incertidumbre entre los transeúntes.

Según la información, la intervención se debió a una persecución iniciada a varios kilómetros del lugar, tras detectarse la prestación de servicio de transporte público no autorizado.

Los hechos comenzaron en la rotonda de Burunga, en el distrito de Arraiján, cuando un vehículo sedán fue sorprendido recogiendo pasajeros de manera ilegal (“piratería”).

Al percatarse de la presencia policial, el conductor emprendió la huida en dirección a la ciudad de Panamá.

Unidades de seguridad iniciaron el seguimiento del automóvil a lo largo de la vía hasta interceptarlo a la altura del Estadio Rod Carew.

En ese punto, las autoridades procedieron a frenar de forma preventiva la fila de vehículos para neutralizar la fuga y realizar la verificación correspondiente del conductor y del sedán.

La Policía Nacional confirmó que el responsable será sancionado administrativamente y remitido a las autoridades competentes por las infracciones de fuga y transporte no autorizado (piratería).