Cámara de Comercio: el reto de Panamá ahora es convertir planes en resultados

Panamá no necesita más diagnósticos, sino avanzar en la ejecución de las acciones que permitan mejorar su competitividad. Esa es una de las principales conclusiones planteadas por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) tras el XVIII Foro Nacional para la Competitividad, donde se destacó la necesidad de que Gobierno, sector privado, academia y trabajadores trabajen sobre una misma agenda.

La Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 ya establece una hoja de ruta. De acuerdo con su segundo informe de implementación, la estrategia contempla 32 acciones estratégicas desarrolladas mediante 285 hitos de implementación. El 50% de las acciones ya está terminado y otro 47% se encuentra en curso.

Para Aurelio Barría Pino, presidente de la Cciap, estos avances muestran que existe movimiento, pero también plantean el reto de acelerar la ejecución.

“Coordinar no es reunirse. Coordinar es tomar decisiones, remover obstáculos y convertir acuerdos en resultados”, sostiene Barría.

Uno de los ejemplos mencionados es la Marca País, que formaba parte de las acciones previstas en la estrategia y que actualmente presenta avances concretos. Sin embargo, su impacto dependerá de que la imagen que Panamá proyecta internacionalmente sea coherente con la experiencia que ofrece el país.

En ese sentido, la reputación y la competitividad están estrechamente relacionadas. La percepción que existe sobre Panamá puede incidir en decisiones de inversión, turismo y comercio internacional.