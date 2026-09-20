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Accidente marítimo en Singapur: Choque de buque de bandera panameña y pesquero chino deja graves daños

En el video se muestra los minutos antes del accidente y cómo el buque de bandera panameña se acerca a la embarcación china
En el video se muestra los minutos antes del accidente y cómo el buque de bandera panameña se acerca a la embarcación china Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/09/2026 12:29
Las autoridades investigan las circunstancias y las causas de la colisión

Un buque de bandera panameña impactó este domingo contra una embarcación china que se encontraba realizando actividades de pesca en aguas cercanas a Singapur.

Según un video publicado en redes sociales, se puede apreciar cómo la embarcación china quedó seriamente escorada y sufrió importantes daños, reportó el medio Enfoque Marítimo.

Los involucrados en el hecho son el carguero First Margaux, registrado bajo la bandera panameña, y la embarcación pesquera china Lu Qing Yuan 108.

Las autoridades investigan las circunstancias y las causas de la colisión.

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