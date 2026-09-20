Accidente marítimo en Singapur: Choque de buque de bandera panameña y pesquero chino deja graves daños

Un buque de bandera panameña impactó este domingo contra una embarcación china que se encontraba realizando actividades de pesca en aguas cercanas a Singapur.
Según un video publicado en redes sociales, se puede apreciar cómo la embarcación china quedó seriamente escorada y sufrió importantes daños, reportó el medio Enfoque Marítimo.
Los involucrados en el hecho son el carguero First Margaux, registrado bajo la bandera panameña, y la embarcación pesquera china Lu Qing Yuan 108.
Las autoridades investigan las circunstancias y las causas de la colisión.
Accidente marítimo en Singapur: Choque de buque de bandera panameña y pesquero chino deja graves dañosNota completa: https://t.co/8bkRFeZWOU pic.twitter.com/CRfd4aiF99— La Estrella de Panamá (@EstrellaOnline)
September 20, 2026
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