Atlético supera al Real Madrid en un partido marcado por el VAR y la expulsión de Huijsen

El Estadio Riyadh Air Metropolitano volvió a convertirse en un feudo inexpugnable para los de casa. En una tarde cargada de tensión táctica, decisiones arbitrales de alto impacto y un tramo complementario vertiginoso, el Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid, propinándole a los de Chamartín un duro tropezón en la lucha por la cima de LaLiga.
El derbi madrileño comenzó bajo un planteamiento de ajedrez. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, ambos conjuntos priorizaron la solvencia defensiva sobre el arrebato ofensivo.
Con un Real Madrid que buscaba fluidez a través de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, y un Atlético replegado con orden bajo el liderazgo de Cuti Romero, las ocasiones claras escasearon antes del descanso, dejando la pizarra intacta.
El punto de quiebre definitivo del encuentro ocurrió recién reanudadas las acciones. En el minuto 51, una incursión área del conjunto colchonero terminó en una falta en el área cometida por el central blanco Dean Huijsen.
Tras la revisión en el VAR, el colegiado decretó penalti y la expulsión con tarjeta roja directa para el defensor merengue, dejando al equipo visitante con diez hombres en cancha.
Alejandro Grimaldo asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y transformó el cobro con serenidad al minuto 53 para inaugurar el marcador.
EL DERBI ES ROJIBLANCO ❤️🤍 pic.twitter.com/PiJqHRwQls— Atlético de Madrid (@Atleti)
September 20, 2026
EL DERBI ES ROJIBLANCO ❤️🤍 pic.twitter.com/PiJqHRwQls
Con la ventaja numéricay anímica a su favor, los locales volcaron su ímpetu hacia el marco defendido por Thibaut Courtois. Apenas seis minutos después, en el 59, el delantero Jonathan David capitalizó una desatención en la zaga madridista para firmar el 2-0, desatando la euforia en la grada rojiblanca.
A pesar de encontrarse en desventaja de dos goles y con un jugador menos, el Real Madrid intentó reaccionar en el tramo final tirando de orgullo. El técnico merengue reorganizó el esquema e introdujo a Antonio Rüdiger al terreno de juego.
Fue precisamente el central alemán quien le devolvió una mínima esperanza a los visitantes en el minuto 89, al descontar con un certero remate que puso el 2-1. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para concretar la épica y el silbatazo final selló el triunfo rojiblanco, según reportó El País.
Esta victoria le permite al Atlético de Madrid recortar distancias en la clasificación general y afianzarse en los puestos de vanguardia de LaLiga.
Por su parte, el Real Madrid se marcha golpeado por la efectividad de su rival de la capital y obligado a corregir errores defensivos tras ceder tres puntos cruciales.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...