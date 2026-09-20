Atlético supera al Real Madrid en un partido marcado por el VAR y la expulsión de Huijsen

El Estadio Riyadh Air Metropolitano volvió a convertirse en un feudo inexpugnable para los de casa. En una tarde cargada de tensión táctica, decisiones arbitrales de alto impacto y un tramo complementario vertiginoso, el Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid, propinándole a los de Chamartín un duro tropezón en la lucha por la cima de LaLiga.

El derbi madrileño comenzó bajo un planteamiento de ajedrez. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, ambos conjuntos priorizaron la solvencia defensiva sobre el arrebato ofensivo.

Con un Real Madrid que buscaba fluidez a través de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, y un Atlético replegado con orden bajo el liderazgo de Cuti Romero, las ocasiones claras escasearon antes del descanso, dejando la pizarra intacta.

El punto de quiebre definitivo del encuentro ocurrió recién reanudadas las acciones. En el minuto 51, una incursión área del conjunto colchonero terminó en una falta en el área cometida por el central blanco Dean Huijsen.

Tras la revisión en el VAR, el colegiado decretó penalti y la expulsión con tarjeta roja directa para el defensor merengue, dejando al equipo visitante con diez hombres en cancha.

Alejandro Grimaldo asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y transformó el cobro con serenidad al minuto 53 para inaugurar el marcador.