Meloni busca prohibir el ‘burka’ y el ‘niqab’ en las escuelas de Italia

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia,Giorgia Meloni, ha anunciado la preparación de una nueva propuesta legislativa orientada a prohibir el uso del burka y del niqab en los centros educativos del país.

La medida, que busca elevarse próximamente al Consejo de Ministros, proscribe las prendas de vestir que cubren la totalidad del rostro y el cuerpo en el entorno académico, reavivando el debate sobre el laicismo, la seguridad y los límites culturales en las aulas europeas, reportó El País.

La postura de la jefatura del Ejecutivo parte de una premisa clara: garantizar que el proceso de aprendizaje y la convivencia escolar se desarrollen a cara descubierta.

Según ha sostenido Meloni, el rostro descubierto resulta un requisito fundamental dentro de la interacción pedagógica y la vida en sociedad.

La dirigente ha argumentado que ninguna tradición o costumbre puede justificar que una joven deba ocultarse tras un velo integral, defendiendo la medida como un paso determinante en la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad.