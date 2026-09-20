Meloni busca prohibir el ‘burka’ y el ‘niqab’ en las escuelas de Italia

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia,Giorgia Meloni, ha anunciado la preparación de una nueva propuesta legislativa orientada a prohibir el uso del burka y del niqab en los centros educativos del país.
La medida, que busca elevarse próximamente al Consejo de Ministros, proscribe las prendas de vestir que cubren la totalidad del rostro y el cuerpo en el entorno académico, reavivando el debate sobre el laicismo, la seguridad y los límites culturales en las aulas europeas, reportó El País.
La postura de la jefatura del Ejecutivo parte de una premisa clara: garantizar que el proceso de aprendizaje y la convivencia escolar se desarrollen a cara descubierta.
Según ha sostenido Meloni, el rostro descubierto resulta un requisito fundamental dentro de la interacción pedagógica y la vida en sociedad.
La dirigente ha argumentado que ninguna tradición o costumbre puede justificar que una joven deba ocultarse tras un velo integral, defendiendo la medida como un paso determinante en la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad.
El alcance del proyecto legislativo se concentra de forma específica en aquellas prendas que impiden la identificación visual completa, tales como el niqab —que deja únicamente al descubierto la zona de los ojos— y el burka —que cubre todo el cuerpo y el rostro con una rejilla—.
Por el contrario, la prohibición no abarca el uso del hijab, el velo tradicional islámico que cubre el cabello y el cuello pero mantiene el rostro visible.
Esta iniciativa no surge de forma aislada, sino que se integra dentro de un paquete más amplio de reformas educativas e integradoras.
El plan gubernamental prevé fijar un límite máximo al porcentaje de estudiantes extranjeros permitidos por aula con el fin de evitar la formación de guetos escolares e incentivar un entorno idóneo para el aprendizaje del idioma nacional.
mismo modo, la propuesta contempla exigir la enseñanza de la lengua italiana a los padres de alumnos extranjeros que presenten graves dificultades de integración dentro del sistema escolar.
La medida ha generado opiniones encontradas en el espectro político e institucional.
Sectores gubernamentales y colectivos afines respaldan la restricción al considerar que fortalece la seguridad, fomenta la comunicación transparente en las aulas y previene la marginación.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones religiosas y partidos de la oposición señalan con preocupación que esta ley podría estigmatizar a la comunidad musulmana o atentar contra la libertad de culto de las alumnas.
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