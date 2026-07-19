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Persecución en Avenida B termina en choque y con la captura de un conductor armado

La zona del accidente quedó acordonada.
La zona del accidente quedó acordonada. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/07/2026 10:51
Debido a las lesiones sufridas a causa del accidente, el detenido fue trasladado bajo estricta custodia policial a la sección de urgencias del Hospital Santo Tomás para recibir atención médica

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Una intensa persecución policial que inició tras un retén en la Avenida B culminó este domingo con un accidente de tránsito y la captura de un sujeto armado en las inmediaciones del Mercado del Marisco.

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor de un vehículo sedán de color gris hizo caso omiso a la voz de alto en el punto de control policial.

Al intentar darse a la fuga, se desató una persecución que se extendió hasta la Avenida Centenario.

Tras el fuerte impacto, las unidades policiales lograron neutralizar y retener al sospechoso.
Tras el fuerte impacto, las unidades policiales lograron neutralizar y retener al sospechoso. Luis García | La Estrella de Panamá

En su intento por evadir a la justicia, el conductor del sedán terminó colisionando fuertemente contra una camioneta marca Honda, modelo CRV, de color oro, en la vía que conecta hacia el Mercado del Marisco.

Tras el fuerte impacto, las unidades policiales lograron neutralizar y retener al sospechoso.

Durante la revisión del vehículo e inspección al conductor, se confirmó que este portaba un arma de fuego sin el salvoconducto correspondiente.

Debido a las lesiones sufridas a causa del accidente, el detenido fue trasladado bajo estricta custodia policial a la sección de urgencias del Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

El sujeto permanece a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades por la posesión ilícita del arma y la peligrosa huida. Las personas a bordo de la camioneta afectada están siendo evaluadas.

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