Persecución en Avenida B termina en choque y con la captura de un conductor armado

En su intento por evadir a la justicia, el conductor del sedán terminó colisionando fuertemente contra una camioneta marca Honda, modelo CRV, de color oro, en la vía que conecta hacia el Mercado del Marisco.Tras el fuerte impacto, las unidades policiales lograron neutralizar y retener al sospechoso. Durante la revisión del vehículo e inspección al conductor, se confirmó que este portaba un arma de fuego sin el salvoconducto correspondiente.Debido a las lesiones sufridas a causa del accidente, el detenido fue trasladado bajo estricta custodia policial a la sección de urgencias del Hospital Santo Tomás para recibir atención médica. El sujeto permanece a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades por la posesión ilícita del arma y la peligrosa huida. Las personas a bordo de la camioneta afectada están siendo evaluadas.