Persecución en Avenida B termina en choque y con la captura de un conductor armado

Una intensa persecución policial que inició tras un retén en la Avenida B culminó este domingo con un accidente de tránsito y la captura de un sujeto armado en las inmediaciones del Mercado del Marisco.

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor de un vehículo sedán de color gris hizo caso omiso a la voz de alto en el punto de control policial.

Al intentar darse a la fuga, se desató una persecución que se extendió hasta la Avenida Centenario.