María Corina Machado prepara su regreso a Venezuela, según entrevista con ‘The Wall Street Journal’

El dirigente opositor y expreso político venezolano Juan Pablo Guanipa compartió este sábado 19 de septiembre una publicación en la que destaca las declaraciones de la dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sobre su intención de regresar a Venezuela.

Guanipa difundió en su cuenta de X una imagen de Machado acompañada de la frase: “No puedo liderar el proceso desde el exterior. Ha llegado el momento de regresar”, tomada de una entrevista concedida por la dirigente a The Wall Street Journal.

Las declaraciones de Machado fueron difundidas por el diario estadounidense este viernes y corresponden a una entrevista realizada el mes pasado en la ciudad de Panamá. En ella, la dirigente señaló que considera que ha llegado el momento de retornar a Venezuela para participar directamente en el proceso político.

Machado no ha establecido públicamente una fecha para su regreso. Según el reporte del The Wall Street Journal, está preparada para regresar y contempla hacerlo por vía aérea, terrestre o marítima.