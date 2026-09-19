María Corina Machado prepara su regreso a Venezuela, según entrevista con ‘The Wall Street Journal’

El dirigente opositor y expreso político venezolano Juan Pablo Guanipa compartió este sábado 19 de septiembre una publicación en la que destaca las declaraciones de la dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sobre su intención de regresar a Venezuela.
Guanipa difundió en su cuenta de X una imagen de Machado acompañada de la frase: “No puedo liderar el proceso desde el exterior. Ha llegado el momento de regresar”, tomada de una entrevista concedida por la dirigente a The Wall Street Journal.
Las declaraciones de Machado fueron difundidas por el diario estadounidense este viernes y corresponden a una entrevista realizada el mes pasado en la ciudad de Panamá. En ella, la dirigente señaló que considera que ha llegado el momento de retornar a Venezuela para participar directamente en el proceso político.
Machado no ha establecido públicamente una fecha para su regreso. Según el reporte del The Wall Street Journal, está preparada para regresar y contempla hacerlo por vía aérea, terrestre o marítima.
La dirigente también planteó que, una vez en Venezuela, pretende recorrer los distintos estados del país y reunirse con sectores de la población, mientras su equipo trabaja en una estrategia para reorganizar su movimiento político y promover un nuevo proceso electoral.
En la entrevista, Machado sostuvo además que su eventual regreso “no es un desafío”, sino una contribución al proceso político venezolano. También afirmó que su presencia en el país permitiría canalizar las demandas ciudadanas hacia un proceso electoral.
La publicación de Guanipa se produce mientras prosigue el debate sobre el eventual retorno de Machado a Venezuela, luego de varios meses en Europa, Estados Unidos y la ciudad de Panamá.
El dirigente opositor no agregó un comentario adicional en la publicación, que estuvo acompañada por la imagen con las declaraciones de Machado.
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