María Corina desde Panamá: ‘El Gobierno cerró el espacio aéreo para impedir mi entrada a Venezuela’

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció este lunes que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Panamá.

Machado, quien se encuentra temporalmente en territorio panameño, afirmó que su objetivo inmediato es regresar a Venezuela para coordinar esfuerzos ciudadanos ante la actual situación de emergencia que atraviesa la nación suramericana.

“El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo”, declaró la dirigente a través de un mensaje dirigido a sus compatriotas, en el que calificó la medida como “inconcebible” en un contexto de crisis.

Según detalló, aunque las autoridades aeronáuticas venezolanas se vieron obligadas a revertir la cancelación general de vuelos, persisten las advertencias gubernamentales contra las empresas y personas que intenten facilitar su traslado.