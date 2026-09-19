Limpian desembocadura del río Juan Díaz y retiran plásticos, llantas y otros desechos

La actividad fue organizada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la organización ambiental Adopta Bosque, en el marco del Mes de los Océanos, con el propósito de reducir la contaminación en estos ecosistemas marino-costeros.

Entre los participantes estuvieron estudiantes, representantes de universidades, empresas, instituciones, organizaciones y familias, quienes colaboraron en la recolección de los residuos acumulados en el área.

Durante la jornada fueron retirados plásticos, llantas, latas, foam y otros desechos, considerados una amenaza para los ecosistemas marinos y costeros.

La iniciativa contó con el respaldo del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad Pública, Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Juan Díaz.

La jornada buscó además promover la participación ciudadana y generar conciencia sobre la importancia de mantener limpias las costas y proteger los ecosistemas marinos.