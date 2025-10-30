MiAmbiente prohíbe plásticos de un solo uso en las áreas protegidas desde 2026

El <a href="/tag/-/meta/miambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a> emitió una resolución que <b>prohíbe el ingreso, uso, comercialización y distribución de productos plásticos y de poliestireno</b> de un solo uso dentro de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).<b>La medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026</b>, busca frenar el impacto que generan los desechos plásticos en ecosistemas terrestres, costeros y marinos, donde estos materiales se han convertido en una de las principales fuentes de contaminación.Según la resolución, la disposición aplica a todos los <b>visitantes, guías, operadores turísticos, voluntarios, investigadores, concesionarios y funcionarios</b> que desarrollen actividades dentro de las áreas protegidas. Entre los artículos prohibidos se incluyen botellas plásticas, sorbetes, bolsas desechables, recipientes de foam, vasos, platos y cubiertos no biodegradables.En reemplazo, <b>solo se permitirá el uso de envases y utensilios reutilizables, biodegradables o compostables</b>, elaborados con materiales como vidrio, acero inoxidable, cartón certificado o bambú, conforme a las directrices que envía el ministerio.El documento establece que las direcciones regionales y de áreas protegidas deberán incorporar estas medidas en sus planes de manejo, fortalecer la vigilancia en los puntos de acceso y desarrollar campañas de educación ambiental dirigidas a visitantes y comunidades locales.Asimismo, la resolución introduce el principio de<i> 'lo que llevas, te lo llevas de vuelta'</i>, obligando a los visitantes y operadores turísticos a retornar los residuos que generen dentro de las áreas protegidas. <b>El incumplimiento de estas normas será considerado una falta administrativa ambiental, sancionable</b> <b>según la Ley General de Ambiente.</b>Con esta medida, el Ministerio de Ambiente refuerza su política Basura Cero y la reducción progresiva de plásticos de un solo uso, en línea con la Ley 187 de 2020. La institución también destacó que esta acción busca promover un turismo responsable y sostenible, en armonía con los ecosistemas naturales del país.