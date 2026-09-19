Un triplete de Raphinha, con dos asistencias de Lamine, arrasa al Sevilla

Un triplete del brasileño Raphael Dias, ‘Raphinha’, estratosférico con 14 goles en los ocho primeros partidos del curso -siete de Liga y uno de Champions- y auxiliado por dos asistencias de Lamine Yamal, le dio la victoria al Barcelona en el campo de un buen Sevilla (1-3), donde impuso su rodillo para mantener el liderato y el pleno de triunfos.

El Sevilla, en un magnífico primer tiempo y con una gran presión que ahogó muchas veces a los azulgranas, se adelantó a los 19 minutos con un tanto de cabeza del francés Youssouf Fofana, pero Raphinha empató tres minutos después. En el segundo tiempo cambió el decorado y, con el Barcelona más agresivo -suma 31 goles en Liga, más 5 en la Liga de Campeones-, el brasileño, pleno de aciertos, anotó dos goles más, en el 52 y el 69, para establecer el 1-3.

Se medían un Sevilla revitalizado, con un sorprendente inicio de Liga y 13 de 18 puntos posibles, y un Barcelona pletórico, de récord, con pleno de 7 victorias y un bagaje goleador estratosférico en sus primeros siete partidos del curso. Unos números temibles.

Con el antecedente del 4-1 para los sevillistas de la pasada campaña, Luis García Plaza introdujo tres cambios en el once, dos obligados por las lesiones del central Kike Salas y del punta belga Lucas Stassin, sustituidos por el senegalés Sangante y el escocés Robbie Ure, junto con la entrada del georgiano Kochorashvili por Jon Guridi.

En el Barça, con la lesión del meta Jon García -relevado en el descanso del 7-2 ante el Racing por Szcezny-, Hansi Flicky sorprendió al dar la titularidad al croata Dominik Livakovic en un once con tres novedades más: el central Pau Cubarsí por Gerard Martín, Fermín por Dani Olmo en la creación y el extremo inglés Gordon por el alemán Adeyami.

El duelo, el número cien entre dos históricos del fútbol español en la capital andaluza, comenzó con mucha intensidad, con una gran presión de los sevillistas, su mejor arma junto con su orden defensivo durante todo el choque, y un mayor control por parte de los azulgranas.

Lamine Yamal, muy incisivo y a veces más excitado de lo normal en su banda, avisó primero a los 8 minutos, pero su zurdazo con rosca lo salvó el griego Odysseas Vlachodimos rozándolo antes de que el balón diera en su poste derecho, en una fase de dominio del Barcelona en la que Cubarsí no llegó a un buen centro del joven internacional español.

El Sevilla, bien situado, muy solidario en las ayudas, con un gran despliegue físico y presionante hasta la extenuación para enturbiar la salida del balón de los de Flick, siguió tapando las vías de ataque del Barça y con un fútbol rápido, vertical, tratando de crear peligro ante Livakovic, lo que le dio sus frutos poco antes del ecuador de la primera mitad.

Fue el todoterreno francés Youssouf Fofana el que hizo el 1-0 (m.19) al cabecear en el primer palo un centro tras una gran jugada del portugués Felix Correia y después de una genial apertura a la izquierda de Agoumé. El meta croata del Barcelona nada pudo hacer ante un remate a la primera y de improviso. Pero la alegría le duró bien poco al Sevilla.

Tres minutos después, el brasileño Raphinha, que había entrado poco en juego, sacó su magia para refrendar su idilio con el gol con el 1-1. Un auténtico golazo tras recortar a Sangante con la zurda y fusilar con la derecha al meta local. El Sevilla no se vino abajo y siguió vaciándose, queriendo asfixiar a un Barcelona incapaz de imponer su pegada.

Ure, incluso, replicó con una volea que se fue fuera por poco, en el ecuador de este periodo, y también Felix Correia, que no atinó en un centro de Juan Iglesias. Mientras, los azulgranas dominaron el juego, pero sin estar nada cómodos por la fuerza e insistencia de los locales, si bien Pedri pudo ponerlos en ventaja si no falla un pase claro de Fermín.

En la reanudación, el Barcelona salió con una marcha más, más agresivo en ataque. Muy pronto le llegó la recompensa ante un Sevilla ahora más apocado ante el paso adelante de los de Flick. Así, Lamine, un incordio siempre por su calidad y ambición, firmó dos avisos seguidos con sendos tiros peligrosos que salieron ligeramente desviados.

Sólo cinco minutos después, en el 52, Raphinha sacó de nuevo su ‘varita mágica’ para hacer el 1-2 previa asistencia de un Lamine Yamal estelar, al cabecear a la perfección y anticipándose a Sangante un centro del joven extremo.

El brasileño, en vena de aciertos, estrelló además un córner directo en el poste y, a los 69 minutos, logró su triplete para dar tranquilidad al Barcelona al picar por arriba el balón a Odysseas tras un genial pase al espacio de Lamine en una contra de los azulgranas, con los sevillistas ya sin el orden de antes sobre el campo y muy desgastados.

En la recta final, ya con muchos cambios en ambos equipos y sin ningún éxito en los intentos de García Plaza de hacer reaccionar a su equipo, muy roto tras el gran esfuerzo físico hecho, el Barcelona no amplió su ventaja de milagro, por medio de Lamine, Gordon o Adeyemi, pero Odysseas lo evitó con muy buenas paradas en una segunda mitad en la que los hispalenses apenas inquietaron a Livakovic y cedieron una derrota inapelable ante el rodillo azulgrana.