La educación emocional, una de las asignaturas pendientes en las aulas de Panamá

La educación emocional de los estudiantes del país fue, junto a otras nueve asignaturas suspendidas en el informe ‘24 para el 24’ de Jóvenes Unidos por la Educación, uno de los 24 aspectos reprobados en su análisis, que comprendió entre julio de 2024 y julio de 2026 y que fue realizado bajo los estándares del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe.

Yair Velásquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá que, en referencia al tema de los gabinetes psicopedagógicos y a la educación emocional, los cuales tienen una estrecha relación, “nosotros tuvimos que hacer las verificaciones para comprobar que, en efecto, esa política pública se ha estado implementando”.

“Parte de lo que encontramos es que tuvimos que darle a este apartado en el análisis una calificación con la F, con una tendencia que indica que la política está básicamente estancada”, señaló Velásquez.

El informe indica que, si bien el sistema educativo nacional cuenta con un rediseño curricular realizado por la exministra Lucy Molinar a inicios de año, en el cual se incorporan formalmente las habilidades socioemocionales desde preescolar hasta duodécimo grado, el sistema de atención y acompañamiento no ha avanzado plenamente.

“Cuando verificamos la aplicación de la Ley 379 de 2022, vemos que esta sigue sin reglamentarse. En conclusión, no se ha ampliado la cobertura de los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas”, cuestionó Velásquez, quien señaló que ese acompañamiento es fundamental no solo para mejorar el rendimiento de los estudiantes, sino que resulta acuciante en un contexto en el cual los estudiantes tuvieron cicatrices emocionales tras la pandemia del coronavirus. Unas cicatrices que también tienen la capacidad de influir en su rendimiento académico.

Velásquez también aclaró que la constitución de un gabinete psicopedagógico no implica solamente colocar a un psicólogo y a un trabajador social al frente del mismo.

“Puedes colocarlos, en efecto, pero hay que preguntarse qué personal tienes dentro para la cobertura que necesita el centro escolar. Nos hemos encontrado incluso con escuelas que tienen un trabajador social y un psicólogo para una población de 1,000 estudiantes, en algunos casos. También vas a requerir verificar si tienes, por ejemplo, especialistas en dificultades de aprendizaje y trabajadores sociales para revisar, por cada grupo etario, las necesidades educativas especiales que tienen. Entonces, existe esa limitación”, precisó.

Otro de los aspectos que denunció el informe, que verificó si, en efecto, se cumplieron esas 24 propuestas educativas planteadas durante la campaña presidencial de las elecciones de 2024, es la alerta que realizan organizaciones especializadas como la fundación ‘Somos Voz, No Silencio’, que calculó en mayo que 8 de cada 10 estudiantes panameños sufren bullying, sobre el aumento de los casos de acoso escolar en los colegios, así como el temor de las familias a denunciar estas situaciones.

“Adicionalmente, en la administración anterior también existía lo que se denominaba Sistema de Apoyo Emocional (SAE). Además, es importante señalar que Panamá tiene cuatro guías en esta materia que tampoco se han implementado. (...) Tenemos los recursos, pero no los implementamos. No nombramos a todos los gabinetes ni a todo el personal en las instituciones. Y eso explica por qué esa política tiene una F y la tendencia sigue prácticamente estancada”, aseguró.